Dirigente denuncia eliminación injustificada en planilla del PRD

Paulino González Sosa, Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD con licencia en Alvarado, declaró que fue vulnerado en su derecho partidista y derecho a ser votado a manos de Sergio Cadena Martínez, Presidente del Comité Estatal del PRD quien después de hacerlo pagar las cuotas de los 7 regidores y suplentes, lo eliminó de la planilla que registró para aspirar a la primera regiduría en Alvarado.

"Me registré en tiempo y forma para aspirar a la primera regiduría en el municipio de Alvarado por el partido en coalición PAN, PRD, PRI y cuando descubro a través de un acuerdo que se sube a la página oficial del PRD en donde dice que fui desechado de la planilla que yo presenté e inscribí con los 7 cargos a ediles en regiduría y al único que quitaron fue a mi"

González Sosa comentó que a la persona que pusieron en su lugar no vive en Alvarado, no tiene trabajo político y es muy cercano al Presidente del Comité, Sergio Cadena.

"Pusieron a Miguel Cesta Utrera que no tiene trabajo político ni hecho en el municipio de Alvarado pero es muy cercano al Presidente del Comité Estatal del PRD. Esta persona a la que pusieron en mi lugar, no vive en el municipio, es trabajador de Rogelio Franco y ex trabajador de Sergio Cadena Martínez, yo creo que es un pago por haberle servido tantos años a él".

Expuso que nunca tuvo problemas con Sergio Cadena, sin embargo tras una publicación en redes sociales, éste se comunicó para dejarle un mensaje un tanto amenazante a su consideración.

"Habíamos acordado hablar pero dejé de saber de él 3 días y debido a la situación de violencia que se vive, publiqué en mis redes sociales un mensaje diciendo el presidente estaba desconectado, tenía 3 días que no se sabía de él y me preocupaba la situación, entonces en automático me contestó, el desconectado va a ser otro y se va a quedar sin regiduría, lo cual para mí fue una amenaza y abuso de autoridad" manifestó.

Agregó que ha sido expulsado de los grupos del PRD y pide se le restituya su derecho de participación y se respete su militancia debido a que tiene 31 años de estar trabajando con el PRD.

"Voy a meter mi impugnación y pido se reestablezca mi derecho a participar como regidor primero, porque además yo soy el encargado del movimiento político del PRD en Alvarado y tengo 31 años de pertenecer al partido. Siendo una persona humilde tengo miedo por mí y mi familia porque me estoy enfrentando a Sergio Cadena y sé que tiene poder", finalizó.