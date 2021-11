Afirmó que prácticamente secuestraron a su compañero, pues dijo, ni él conocía las razones por la que estaba siendo aprendido. Exigió a nombre de todo el grupo parlamentario, al gobierno de Veracruz "sacar las manos", respetar los procesos que se están llevando a cabo en el partido y esclarecer de inmediato las razones por las cuales se llevó a cabo la detención.

Por su parte, Carlos Valenzuela, Diputado Federal de Veracruz, cuestionó cuántos más faltan para que Morena le ponga un alto a la persecución de sus opositores ante la falta de resultados en el Estado de Veracruz.

"Pareciera que Morena cambia sus hábitos alimenticios, porque cuando se trata de combatir a la oposición es carnívoro pero cuando es contra la delincuencia, los que secuestran, matan o violan, son veganos, y el más claro ejemplo es Veracruz, pues muestran sus dientes de dictadura, autoritarismo, represión, donde tenemos todavía libre a Marlon Botas, el feminicida, pero tenemos ya privado de su libertad al actual Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, Tito Delfín", Diputado Federal de Veracruz, Carlos Valenzuela.

Maryjose Gambo, Diputada Federal reprobó las acciones aplicadas contra su compañero y a su vez, expuso la situación de persecución que han vivido desde la llegada de Cuitláhuac García al poder, sin embargo afirmó, no se van a quedar de "brazos cruzados".

"Hemos vivido los últimos años, desde que entró Cuitláhuac García Jiménez, una persecución brutal. Que no confunda la gente y Cuitláhuac García, la gente sabe perfectamente que el que adoptó las prácticas de Javier Duarte, fue él, pues le enseñó el caminito de encarcelar a opositores. La gente sabe que son unos represores, tiranos, pero también saben que no nos vamos a doblar, los panistas de Veracruz hemos ya pasado por mucho y vamos a defender a cada uno de nuestros compañeros encarcelados" Diputada Maryjose Gamboa Torales.

Los funcionarios afirmaron que esta situación no tiene por qué afectar el proceso, pero va a depender de la autoridad, sin embargo puntualizaron, el delito por el que aparentemente lo acusan no amerita de la privativa, se podría seguir el proceso y por lo tanto no tendrían por qué suspender sus derechos electorales

Jorge Romero Herrera y todo el grupo parlamentario enfatizaron que este proceso electoral será decisión del Partido Acción Nacional, por lo que debe ser un proceso donde no intervenga el gobierno. Concluyeron aclarando que se denuncia es por arbitrariedad y persecución política.