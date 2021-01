Diputados deben terminar temas pendientes y medir resultados: Carlos Valenzuela

Antes de dejar su curul y de pensar en otra cosa, los integrantes de la 54 Legislatura federal deben sacar las iniciativas de ley pendientes, que son muchas, aseveró el diputado federal Carlos Valenzuela González.

Aclaró que al margen de la elección intermedia federal que viene, hay mucha tarea legislativa por concluir de aquí a agosto del nuevo año 2021.

"En la agenda hay temas como la legalización de la cannabis, la reforma del outsourcing para dar mayores prestaciones a los trabajadores; está pendiente la reforma electoral, que esperamos que se pueda concretar en este periodo para que podamos tener procesos como la segunda vuelta electoral del presidente de la república.

"Tenemos que verificar cómo se conforma la siguiente Legislatura; estamos seguros de que Morena no va a tener el mismo número de diputados que tiene ahora, no será una mayoría calificada, y hay muchas probabilidades de que con la alianza que se está generando, la alianza opositora, se ganen distritos que no se ganaron en la elección anterior", dijo Valenzuela.

Apostó por el fracaso del Movimiento Regeneración Nacional para que no vuelva a tener mayoría en la Cámara de Diputados, como condición para reactivar al país, al margen de la pandemia del coronavirus.

Dijo que en el pasado ha habido desarrollo en el país, con instituciones creadas por gobiernos del PRI y el PAN, que siguen en pie en la administración morenista.

"Puede que los gobiernos anteriores sean muy corruptos, al igual que éste. La diferencia que había con los gobiernos anteriores y los gobiernos de Morena es que antes había trabajo, antes había recursos, antes la gente tenía para el fin de año una cena decente.

"En los años anteriores, y los mejores jueces serán las personas que nos escuchen, que nos oigan y que nos lean, si les está yendo mejor en el bolsillo con el gobierno de Morena o les iba mejor con los gobiernos del PAN y del PRI. Es una pregunta que la gente tendrá que responder, y ésa es una medición que veremos el día de la elección, si la gente está contenta o a disgusto con el gobierno de Morena", subrayó Valenzuela González.