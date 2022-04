Dictamen impide a magistrada del TSJEV permanecer en el cargo: Tomás Mundo

El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa enfatizó que los requisitos de Ley señalan que con 70 años no se puede ejercer como magistrado, por lo que Isabel Inés Romero Cruz debe retirarse.

Noticia Relacionada Acumula Veracruz 178 mil 10 casos de covid; 16 mil 336 defunciones

"Además del artículo 58, el 56 dice que el objeto de Poder Judicial es mantener la supremacía constitucional. Y el hecho de la supremacía constitucional es que está prohibido que tenga una dispensa de Ley.

"Entonces, cómo vas a tener al frente a una persona ilegalmente diciendo que ella en sí personifica la supremacía constitucional", señaló.

En 2019, las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputadas: Mónica Robles Barajas (presidenta), Rosalinda Galindo Silva (secretaria) y Erika Ayala Ríos (vocal) firmaron este dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso Local con 40 votos a favor.

En el dictamen consideraron la adición de un párrafo al artículo 58 Constitucional, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial del Estado, con la finalidad de establecer <<expresamente>> la prohibición de dispensar alguno de los requisitos en el proceso de designación de magistrados.

Con esta medida implementada hace poco más de dos años no existe posibilidad jurídica para exceptuar el cumplimiento de alguno de los requisitos señalados para ocupar una magistratura en el Poder Judicial, ya que la norma aplicable tiene su origen en una disposición de la Constitución Federal.

El abogado penalista agregó que Isabel Inés Romero Cruz tampoco tiene credenciales que la avalen para permanecer en el cargo.

Y es que -enfatizó- el Poder Judicial ha actuado contra más de dos mil familias al mantener en prisión a los detenidos por Ultrajes a la Autoridad, a pesar de que la SCJN declaró inconstitucional este delito.

"No sirve a los intereses de los veracruzanos, no sirve a la justicia. La justicia es un servicio público, no es obedecer intereses particulares o de grupo", enfatizó el abogado penalista.

La impartición de justicia en Veracruz ocupa el último lugar a nivel nacional, lo cual no representa buenos resultados para la gestión de Isabel Inés Romero Cruz.

Tomás Mundo Arriasa agregó que con el nuevo Manual de la Prueba Pericial el Poder Judicial del Estado tiene un nuevo reto que difícilmente puede ser ejecutado por una persona que tiene a la entidad en el último lugar en aplicación de justicia.

/oh