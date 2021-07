Diarrea, principal síntoma en nueva variante Delta

"La variante de este virus trae síntomas digestivos, náuseas, vómito, mareo, mucho dolor de cabeza a diferencia del anterior, duelen los huesos, mucho cansancio, pero la cuestión digestiva se ha hecho muy presente, hay mucha diarrea , dolor abdominal y ante estos síntomas no hay que pensar que es una gastroenteritis normal", advierte el médico.

Apuntó que debido a estos síntomas, muchos cometen el error de pensar que es una infección estomacal o síntomas de otros padecimientos y dejan pasar los días, creyendo también que sólo tienen un pequeño resfriado, cuando se dan cuenta que es Covid ya es tarde a la hora que llegan al nosocomio a ser atendidos de urgencia.

PUBLICIDAD

Para él es clave e importante no perder tiempo, "recordemos que el éxito del tratamiento es la atención oportuna y el medicamento correcto (...) no hay que esperarse a tener las complicaciones respiratorias o deshidratación por diarrea, no hay que automedicarse porque este es otro de los puntos muy importantes".

Cepa benévola

Asegura que la oleada que se vive actualmente se incrementó en un 600 a 700% a comparación de las últimas semanas, y es que la nueva variante asegura, es menos agresiva pero mucho más transmisible.

PUBLICIDAD

"Se debe a muchos factores, ya conocemos el cómo atender a este tipo de pacientes, la gente está más consciente que cuando tiene los primeros síntomas corre".

Octavio Gorostieta asegura que estos síntomas como la diarrea y demás patrones los ha notado a través del tratar y curar a varios pacientes, "He notado en una apreciación personal, que esta variante no es tan rápida, nos da un poquito de tiempo para poder atender al paciente y determinar los síntomas y las complicaciones y así poder eliminar el virus de forma más rápida".

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD