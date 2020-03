Diálogo y conciliación para resolver problemas de México: Dante

Para resolver los problemas de México, que son la inseguridad y el bajo crecimiento, se requiere conciliación y concertación, aseveró el senador veracruzano Dante Delgado Rannauro, al descartar que haya grupos interesados en desestabilizar al país.

Afirmó que todos los problemas tienen solución mientras haya voluntad de todos los sectores, y para ello debe haber apertura al diálogo.

"El problema que tiene el país va en dos direcciones: por un lado, inseguridad y por otro, bajo crecimiento; eso genera un coctel Molotov porque si no hay crecimiento económico no hay mejora en el ingreso, y la inseguridad no se ha podido combatir correctamente.

"La única manera de resolver los problemas es conciliar y concertar. En la medida en que se concierte se podrá mitigar los problemas; y en la definición de políticas públicas en materia de seguridad, que ayuden a resolver problemas de fondo. Pero necesitas trabajar con todos los sectores de la sociedad y además, de abajo hacia arriba", señaló.

Descartó que haya grupos de poder político o de otra índole interesados en desestabilizar al país y en ponerle piedras a la administración federal de Andrés Manuel López Obrador mediante guerra sucia subterránea.

Comparó a la política y el ejercicio del poder con los jugadores de futbol cuando se encuentra en la cancha compitiendo contra otro equipo, y dijo que el triunfo depende de la habilidad de cada quién.

"No lo creo así. Siempre hay gente que lleva agua a su molino. Por ejemplo, en el futbol el delantero quiere meter el gol y el defensa quiere que no se lo metan, pero no es que el delantero acuse que le está haciendo trampa el defensa.

"Hay puntos de vista encontrados, pero yo no advierto que haya un ánimo de estar generando conflictos porque proporcionalmente las bases sociales van a seguir siendo atendidas por Andrés Manuel", opinó el senador de la fracción del Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta.

Mujeres

Por otra parte, el exgobernador de Veracruz se dijo a favor del movimiento feminista que prepara una manifestación nacional para el lunes 9 de marzo, pues admitió que ya es insostenible la falta de equidad en que han vivido las mexicanas.

Consideró insuficientes los espacios abiertos a las féminas en materia legislativa y administrativa, y resaltó la urgencia de garantizar una verdadera equidad de género que trascienda al discurso político y se concrete en verdaderas políticas públicas y reformas legislativas a su favor.

"Esta convocatoria del día 9 es una gran llamada de atención y creo que va a ser un parteaguas para que en un periodo muy breve podamos reivindicar los derechos plenos de las mujeres, los derechos al respeto a sus condiciones en igualdad; pero también, a su dignidad.

"Ya basta de feminicidios, ya basta de violencia contra las mujeres que han realizado un ejercicio verdaderamente ejemplar con esta convocatoria", subrayó.