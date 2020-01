Detenida, planta de bioetanol del ITV

No cuentan con apoyo financiero para generar energías limpias. Fue catalogado como uno de 10 proyectos más importantes por la Comunidad Europea.





En el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV) se encuentra la única planta de bioetanol de segunda generación de su tipo en el mundo, misma que está seleccionada entre los 10 proyectos más importantes por la Comunidad Europea, como generadora de energía limpia, sin embargo, desde hace más de un año que el proyecto carece de apoyo financiero para seguir con el proceso de investigación.

La Doctora María Guadalupe Aguilar Uscanga, profesora investigadora del ITV y líder del Proyecto Buenas, destacó que este tipo de tecnología se está impulsando mucho en Europa.

"Esta tecnología de bioetanol de segunda generación se está desarrollando muy rápidamente en los países de Europa y está considerada entre las 10 prioridades de los proyectos que van a impulsar en cuanto a investigación", subrayó.

Agregó que el Tecnológico de Veracruz tiene colaboración con Francia, con un grupo de investigación muy fuerte, en lo que es la producción de etanol.

Aprovechan desechos

Este proyecto de investigación ha logrado desarrollar lo que es el etanol de segunda generación, gracias al trabajo previo que desde hace 10 años realiza el equipo liderado por la doctora Aguilar en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

"Este etanol de segunda generación se obtiene a partir de residuos agroindustriales como el bagazo de caña, mismo que se obtiene después de que se produce el azúcar; el bagazo de sorgo, el bagazo de agave, después de que se produce el tequila y el mezcal; así como también de los residuos del café, de cítricos, de piña y agrícolas", explicó.

Agregó que también hay otras materias primas, llamadas materias energéticas, como el pasto, que también se puede utilizar como materia prima para producir este etanol de segunda generación.

"Precisamente se llama de segunda generación porque se utiliza esta materia prima, que básicamente son residuos, y que tiene la característica de no competir con la cadena alimentaria, algo que los ambientalistas atacan mucho, pues ellos tienen la idea equivocada de que la producción de etanol va a quitar tierras para cultivar los alimentos, algo que no es verdad, (...) en México se generan alrededor de 100 millones de toneladas de residuos", detalló.

Urge respaldo legal

Por su parte el doctor Javier Gómez Rodríguez, encargado de la planta piloto de bioetanol de primera y segunda generación señaló que debe existir una coordinación entre gobierno e iniciativa privada para impulsar y promover el uso de este tipo de energías limpias, que son amigables con el medio ambiente.

"El gobierno es el que genera las políticas y las leyes y si no hay este marco legal, para darle la certeza y certidumbre a los inversionistas, entonces la iniciativa privada no participa, pues no quieren arriesgar su capital y mientras tanto, los investigadores estamos detenidos, porque no hay financiamiento para ese tipo de proyectos, que es una opción saludable para el medio ambiente", detalló.