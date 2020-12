Detención de Villalobos, asunto político; exigen su liberación

Representantes de grupos de autodefensa en la ciudad de Veracruz exigieron la inmediata liberación de David Villalobos e Iván García, detenidos en las primeras horas del domingo 6 de diciembre, y una de ellas advirtió que habría toma de casetas en carreteras si no hay una respuesta afirmativa.

Tadeo Rodríguez, coordinador de David Villalobos (que en entrevistas figuraba como representante de Autodefensas Pueblo Organizado), acusó que fue una detención injusta y con engaños, y que lo obligaron a tomar un arma y detonarla 5 veces, cuando no portaba ninguna.

Resaltó que ésa fue la única comunicación que logró hacer Villalobos y desde entonces desconocen su paradero y el de su acompañante Iván García.

"Todo lo que le están fabricando y todo lo que le están diciendo son falsas las acusaciones, y nosotros lo que pedimos es la liberación de mi general y de todos los compañeros que están adentro, porque no hay ningún delito que perseguir (...); nunca hemos usado armas, ustedes lo han sabido, siempre que hemos dado las ruedas de prensa se nos ha preguntado, pero nosotros no usamos armas.

"Este tema es político, nos quieren a nosotros bloquear para que los autodefensas ya no sigan trabajando al beneficio del pueblo. Nosotros todo lo que hacemos es para el bienestar del pueblo de Veracruz", dijo Rodríguez.

Recordó que son 4 personas detenidas: David Villalobos, Iván García y otros 2; por los últimos 2 les piden una fianza de 50 mil pesos, que no incluye a Villalobos ni a García.

Negó que los detenidos hayan intentado sobornar con 30 mil pesos a los elementos de Seguridad Pública en el momento de su detención, pues resaltó que ninguno de los autodefensas tiene ni maneja dinero porque viven al día y son personas de bajos recursos.

"No somos gente de dinero, somos trabajadores, somos comerciantes, vivimos al día, no tenemos esa cantidad; no se les pudo haber sobornado, quisieron plantar muchas cosas para detenerlos. No vamos a permitir que sigan pasando esas injusticias: queremos ver a David Villalobos, a Iván García y a los otros 2 detenidos, libres, porque no queremos y no se nos hace justo que una persona que esté haciendo el bien y esté ayudando a la ciudadanía sin un beneficio, esté detenido, y ésta es la segunda vez que se le hace y no lo vamos a permitir".

-¿Hasta dónde van a llegar?

"Hasta donde se pueda. Le imputan que agredió a la autoridad a punta de pistola, cuando no hay ninguna pistola", puntualizó Tadeo Rodríguez.

En su rueda de prensa estuvo acompañado por varias personas quienes se reconocieron como autodefensas y dijeron que tuvieron que organizarse para cuidarse a sí mismos, a sus familias y a sus vecinos, sobre todo en colonias al norte de la ciudad de Veracruz.

Dijeron que existe mucha delincuencia y que ninguna corporación de seguridad acude a realizar rondines, ni la Policía Municipal de Veracruz n Seguridad Pública del Estado.