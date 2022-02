Aunque aseguró que últimamente las personas se acercan con la institución para verificar las empresas, dijo que hay casos en los que ya es demasiado tarde, pues ya hicieron un depósito o compartieron sus datos.

"Vienen con nosotros, vemos el contrato y nos damos cuenta que no es la empresa legítima y ahí no podemos proceder, por lo que tiene que acudir a la fiscalía a realizar la denuncia por fraude, desgraciadamente también llega a suceder que no operan aquí, y son de Guadalajara, Monterrey, México etc".

Puntualizó que hay que ser desconfiados, puesto que se trata de dinero y muchas veces también están los datos personales.

Alerta, así operan

Rafael Vallejo dijo que una de las principales señales de que las empresas son fraudulentas es cuando piden dinero antes de otorgarles un crédito que supuestamente es inmediato, por lo que para evitar que la ciudadanía caiga, compartió otros identificadores de fraude.

"Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales para ofrecer créditos inmediatos con pocos requisitos y mensualidades con monto pequeños, y parte del modus operandi es que utilizan información, como razón social, direcciones teléfonos e imágenes corporativas de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas para hacerse pasar por ellas, solicitan enviar información personal vía WhatsApp, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósitos a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades para gastos por apertura o como fianza en garantía (generalmente al 10% del crédito solicitado)" señaló.

Ante estas situaciones, Vallejo Minuti recordó las recomendaciones de la Condusef.

"Evitar contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos, asegurar que la institución financiera esté registrada ante el Sipres, no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, o entregar documentos personales o datos de tarjeta de crédito y débito, no realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, no firmar ningún documento sin leerlo por completo. Para mayor información consultar el portal de fraudes financieros en la App de condusef.gob.mx/fraudes_financieros para ver todas las empresas que han sido suplantadas y las fraudulentas o en caso de dudas o consultas, comunicarse al 5553 400 999 o en www.condusef.gob.mx", concluyó.

