Alberto Aja Cantero, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Veracruz, asegura que en la zona metropolitana se han visto hechos delictivos que antes no se habían visto, por lo que esto les hace llamar a la reflexión en cuanto al fortalecimiento del inventario policial.

"Necesitamos fortalecer el número de elementos certificados y sobre todo reiterar este llamado a que la policía naval ya no se vaya de Veracruz. Desafortunadamente los delitos que más se viven son el robo a comercio, en muchos colaboradores el robo a transeúntes con violencia, y bueno, aunque no son negocios, también el robo a casa habitación".

Aja Cantero vinculó incluso estos delitos con el hecho de que en el estado no se está disminuyendo la pobreza, "no se está desarrollando la población, porque muchas veces creas riqueza pero no resuelves el problema de pobreza, en este caso no creamos riqueza pero también tenemos un incremento brutal de pobreza", dijo el presidente refiriéndose al gobierno estatal.

Puntos encontrados

Aseguró que hoy en día, Veracruz es la segunda entidad del país con mayor pobreza, "si bien somos la quinta economía de México como entidad federativa, somos la segunda entidad con mayor número de veracruzanos, de personas en situación de pobreza".

El representante empresarial aceptó que uno de los puntos buenos de este gobierno estatal es que durante el manejo de la pandemia hubo voluntad de acercarse a ciertos sectores de la sociedad aún así marginando a otros.

"Y algo que también se pudiera reconocer como favorable es que se instaló el Consejo Económico por regiones en el estado, aunque no ha tenido un trabajo real, se instaló después de varios años y eso es un acierto que creo tuvo este gobierno".

Resaltó que hoy el reto es tener un plan de desarrollo económico por regiones y por sectores, con el fin de echar a andar el espacio de coordinación entre sectores productivos donde tengan participación sindicatos, empresarios, secretarías de estado federales y estatales que a su vez se sumen a los alcaldes y por región se detone el tan anhelado crecimiento económico.