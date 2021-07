Destapa recuperación de mascota robos y "negocio" en Puerto de Veracruz

El martes por la tarde, la madre del pequeño dio a conocer en sus redes sociales que la mascota había sido hallada y entregada por quienes la tenían, pero resultó que todo era parte de un tipo de "negocio" llevado a cabo por unos vecinos del lugar, según palabras de la joven mamá.

"MIA YA ESTA EN CASA, Muchas gracias! a todos esos seres maravillosos que me ayudaron a compartir. Las persona que tenía a mia se llama CLAUDIA V.M. SU HERMANO SE LLAMA FELIPE V.M. están aquí en el grupo pero por lo que me comentaron sus vecinos que no es novedad lo que ellos hacen con los animales es lucrar ya que su esposo de esa mujer trae un taxi de BOCA DEL RÍO Numero #01274 y ahí suben a los animalitos para luego pedir una cantidad $6,000 MIL LUEGO $3,000 MIL porterior mente tuvimos que pedirle auxilio a la POLICÍA DE BOCA DEL RÍO, por que son unas personas SOEZ POR ULTIMO PIDIERON $1,000 PARÁ REGRESAR A MIA Y $200 DE LOS TAXI DE SU HERMANO FELIPE VAZQUEZ MOTA YA QUE CLAUDIA VÁZQUEZ MOTA SE LA HABÍA REGALO ASU HERMANO FELIPE VÁZQUEZ MOTA LO CUAL FUE UN TOTAL $1,200 PESOS", se lee en la denuncia hecha por la madre de Joshua.

Todo un plan

La publicación está acompañada por 2 videos y 4 fotos, en el contenido se muestran los rostros de la mujer denunciada y el hermano, él con cubrebocas, un video es de Joshua con "Mia" en sus manos, contento y agradeciendo a la gente por la difusión que le dieron al caso y otro video contiene el momento en que reciben al can.

Quien graba el momento es el padre de Joshua mientras un hombre vestido totalmente de azul y jeans con gorra, gafas oscuras en plena noche y cubrebocas, buscando tapar su rostro en un 95%, entrega al animal y recibe el dinero contándolo incluso frente a ellos.

"Posterior a eso se hacen pasar por buenas personas y amenazando que su hermano tiene un carácter muy fuerte y que no nos regresaría a MIA como me hicieron creer. Ami, que MIA estaba en buenas condiciones y que le sobraba mucho amor y eso ya que las personas le tenia mucho cuidado y todo eso fue completamente falso, mia esta muy lastimada de su cuello, untado le pusieron aceite para auto quedamo para la sarna mia no tiene sarna me la entregaron llena de garrapatas, sucia delgada en unas condiciones muy deplorables por eso le pido que compartan para que esa mujer no siga haciendo negocio a costillas de los indefensos animalitos hoy fue mia y luego que cachorrito más va hacer SU INTENCIÓN NO ERA ENTREGAR A MIA!!", detalla Iveth, madre de Joshua.

En la publicación dos fotos muestran los daños en cuello y patas del animal, el caso alerta así a todo aquel que tenga mascotas y se descuide y se le salga su perro, pues al parecer así es como se mantienen económicamente estas personas.

