Despenalización de la marihuana reduciría violencia en México: Fernando

La despenalización de la marihuana en México podría contribuir a disminuir la violencia en el país, consideró el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Sin embargo, deberá reglamentarse y estipular en dónde se podrá adquirir y consumir la hierba y quienes serán los encargados de producirla.

Recordó que se trata de un tema abordado en diferentes naciones y en el caso de México deberá reglamentarse adecuadamente.

"Es una realidad que en muchos lugares del mundo se venía apoyando la legalización, pero a mí me preocupa muchísimo el cómo, cuándo y dónde, quién la va a producir, donde se puede consumir, donde no se puede. No es un tema nuevo, creo que es importante que México legislará al respecto como en otros países del mundo".

Cabe recordar que senadores aprobaron con 82 votos a favor una iniciativa que deberá ser avalada por los diputados en la que se permitiría la posesión de 28 gramos de cannabis.

Admitió que el tema preocupa a los padres de familia y a los ciudadanos, por eso tendrá que definirse con responsabilidad.

"Lo importante es la reglamentación, la prohibición como tal que es el marco legal amplio que se aprobó no tiene mayor problema, hay preocupación como ciudadanos y como padre de familia".

El presidente municipal fue cuestionado sobre la reunión a la que acudió en compañía de varios panistas con el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, sin embargo, no quiso dar detalles.