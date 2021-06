Desespera escasez de medicinas contra el cáncer

El Letrozol es un medicamento que pertenece al grupo de los inhibidores de aromatasa para el tratamiento de cáncer de mama hormonalmente-sensible después de cirugía.

"Un día que no se aplique un tratamiento el cáncer avanza, entonces estamos hablando de vidas humanas, de mujeres que están enfrentando esta lucha y aunque tengan seguro social u otro tipo de seguridad social resulta que no hay medicamento y eso está ocurriendo mucho en el seguro social".

A las pacientes se les dificulta adquirir las pastillas en la farmacia ya que el precio al público es de entre 2 mil y 3 mil pesos.

Afirmó que MUAC apoyó a varias mujeres donándoles el fármaco, pues desde hace cuatro meses se enfrenta dicho problema.

"Las mujeres se desesperan porque tienen que tomar el medicamento y no hay en el seguro social. Hay medicamentos como el anastrozol que no hay y son medicamentos que se deben tomar durante cinco años, una pastilla diaria. El medicamento cuesta hasta 3 mil pesos pero ellas son personas que muchas veces no tienen trabajo o son pensionadas y no tienen para obtener el medicamento".

Tan solo en abril fallecieron dos mujeres que padecían cáncer. Cruz Solórzano advirtió que el factor de riesgo incrementa por no llevar el tratamiento como lo indica el oncólogo, pues el cáncer sigue avanzando y afectando otros órganos.

