Deserción escolar llegó a adultos; pandemia los dejó sin posibilidad de superarse

La pandemia del coronavirus causó mucha deserción escolar y rezago educativo y dos segmentos muy afectados fueron los preparatorianos y adultos no jóvenes, pues en éstos últimos la educación en línea no es una opción porque muchos no saben navegar en internet, señaló Tonantzin Hernández Barrón, directora general de Preparatoria Be.

Dijo que según reportes de directores y maestros, desde el año 2020 fue muy visible el descenso del alumnado en todos los niveles educativos, desde Primaria y Secundaria, pero también en Preparatoria y en educación para adultos, sobre todo en éste último.