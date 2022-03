Desde los 5 años, Hannia Tuncheu sueña con ser reina del Carnaval

Hannia fue registrada el pasado 8 de marzo, (de forma sorpresiva), pues tenía planeado acudir la próxima semana.

Buscará el apoyo de los veracruzanos con el distintivo rojo; sobre otras posibles candidatas influencers que han hecho públicas sus aspiraciones, mencionó que sería un honor competir con cualquier chica que tienen las mismas aspiraciones, ser reina del Carnaval.

Noticia Relacionada La Chikibaby recauda fondos para postularse a reina del Carnaval de Veracruz 2022

"Yo procuro no meterme en polémicas, tratar de no llamar la atención de alguna forma negativa, el caso es ser el ejemplo para las mujeres, llevarnos bien todas, respetarnos y apoyarnos porque para mí al menos no es justo que una mujer ataque a otra mujer, no es ético, lo mejor que podemos hacer es llevarnos bien, apoyarnos y ser el ejemplo para las nuevas generaciones", dijo en entrevista en el Corporativo Imagen del Golfo.

Ningún sueño es imposible

La joven veracruzana de 22 años, relata que al salir de las oficinas del Comité Organizador del Carnaval donde realizó su registro acompañada de sus padres, se sintió muy emocionada y afirma que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando creas en ti mismo y tengas las ganas de hacerlo.

"No lo día creer, salí llorando de las oficinas del comité porque no podía creer que después de tanto tiempo por fin se estaba cumpliendo mi sueño", expresó.

Aunque desde niña quiso ser reina infantil, inquietud que prevalece hoy como adulta, es la primera vez que participa en una convocatoria para formar parte de la Corte Real. Anteriormente acudió a las Bastoneras de Susy por un corto tiempo.

La respuesta de la gente en redes sociales ha sido impactante, ha recibido muestras de apoyo de la ciudadanía, incluso ofrecimiento de emprendedores.

"Se comunicó con nosotros Ramón Espinosa, diseñador del puerto de Veracruz; maquillistas también se han comunicado con nosotras desde Durango como de aquí del puerto de Veracruz, estamos muy emocionados por esa parte y también negocios, emprendedores se han acercado para apoyarme".

Actualmente se encuentra planeando su Papaqui, para el que ya ha recibido muestra de apoyo de la Batucada de Brasil y la comparsa "Son, Salsa y Son", espera sumar a escuelas de baile de folclor para que la acompañen. Aun no tiene fecha pero la invitación la publicará en sus redes sociales donde la encuentras como Hannia Tuncheu.

Confía recibir el apoyo de la gente en los votos, realizará rifas, organizara juegos de bingo, veteo y otros eventos.

Lado altruista

Desde hace siete años, Hannia realiza labor social, preside la asociación Un mundo de sonrisas, con la que recolecta ropa, zapatos, juguetes, víveres para personas de escasos recursos que se encuentran en el puerto y otras ciudades.

"Mis padres siempre me enseñaron a dar para recibir, pero dar con el corazón sobre todo. Nunca hemos dado por llamar la atención siempre hemos dado de corazón porque es algo que nos nace compartir con los que menos tienen, siempre ha sido muy bonito para mí, mis padres siempre me enseñaron los valores y la practica (...), he tenido apoyo de sociedad civil, amigos, familia, escuelas, pequeños negocios locales".

La salud mental y la violencia contra las mujeres, son temas con los que se muestra empática.

"El tema sobre la violencia hacia las mujeres para mi es importante porque no solo he tenido familia y amigas, yo también he vivido casos similares a esto recientemente y para mí es muy importante alzar la voz por las que están y por las que ya no. Soy tía de tres niñas de las cuales no me gustaría que les pasara algo".

Hannia porta también con honor el traje típico de jarocha, varias de sus fotos que comparte en redes son vestida así y de la ciudad que muestra con orgullo y de la que quiere ser la reina de su máxima fiesta el Carnaval.

"Para mí una representante debe de saber su historia, su cultura y las tradiciones de su puerto, debe de saber cómo representarnos en realidad. No cualquiera sabe su historia, yo he estado estudiando cada día un poco sobre Veracruz, se sus leyendas, sus tradiciones, su cultura, cuales son los lugares más visitados, para mí sería un honor poder representar a los jarochos".

/lg