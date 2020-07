Desde hoy cubrebocas obligatorio para transporte público

El uso obligatorio de cubrebocas para acceder al transporte público a partir de este lunes 13 de julio es buena medida para prevenir contagios de coronavirus, pero se debió aplicar hace tiempo, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el estado.

El presidente de Comunidades Seguras destacó la importancia de la medida, al recordar que muchos contagios se dan cuando una persona infectada expulsa al virus al hablar o estornudar, pues éste puede viajar por la salivación.

Admitió que personas de muy bajos recursos no pueden comprar cubrebocas con frecuencia y sugirió que se les donen para que no estén desprotegidas.

Debe haber sanciones

Sin embargo resaltó que la determinación llega muy tarde, cuando abundan los casos porque mucha gente aún cree que el coronavirus no existe y que es un engaño del gobierno.

"El confinamiento y la sana distancia no fueron obligatorios y hoy hay más casos porque se dejó a la voluntad de cada quién, y hoy ya hay más casos".

"Ahora el uso del cubrebocas tiene que ser coercitivo, haber sanciones y limitantes porque si no, no va a funcionar la medida", puntualizó Zúñiga Mezano.

Añadió que no basta con que los pasajeros del transporte público lleven cubrebocas para estar protegidos, sino que se requieren acciones preventivas contundentes.

Indicó que todo chofer de autobús urbano debe llevar gel antibacterial y darle a cada pasajero; además, llevar una persona que limpie constantemente los pasamanos, puertas y asientos, para evitar riesgos por el tacto.

Importante sanitizar

Las unidades deben estar bien sanitizadas e incluso, de ser posible, tener termómetros para tomarle la temperatura a cada usuario antes de abordar.

El activista hizo hincapié en que todos los niveles de gobierno deben coordinarse y no ser permisivos, no dejar que cada quién haga lo que quiera, porque las muertes no cesan.

"En México el hecho de no haber tomado medidas restrictivas determinantes en su momento está provocando que hoy ni siquiera la curva empiece a descender; por el contrario, se sigue alargando y es conveniente si queremos regresar a la normalidad económica y de salud pública, que eso se termine a la brevedad".

"Aquí en México siempre ha sido una recomendación y no pasa nada", subrayó Zúñiga Mezano.