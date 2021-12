Desde hace 30 años, Don Manuel ha dedicado su vida al arte

"Vemos que nos les importa desde que la única escuela de artes está en Boca del Río ahí por el fraccionamiento Reforma.

También una vez llamaron a unos artistas de aquí mismo para pintar murales y no les dieron ni para un chicle. Aquí en Veracruz y en general en México, no valoran el arte, a mi muy groseramente me llegaron a quitar varias veces por poner mis obras a la venta afuera de locales e incluso ahí enfrente a Trigueros y si le dije al chavo, tu ni habías nacido cuando yo estudié aquí y hasta disculpas me pidió, muchos han de pensar que porque traigo huaraches no soy nadie, pero yo estudié en la UV de donde me gradué de Psicología, y Artes en el edificio Trigueros".

Aun con el poco apoyo de la ciudadanía hacia sus obras, confía en que algún día recibirán el valor que merecen, pues recordó y puntualizó que Vincent Van Gogh nunca se hizo famoso en vida, sino hasta después de su muerte.

"Hago a lápiz y en óleo pero más a lápiz porque de por sí a la gente le parece muy caro, en pintura no me lo van a querer pagar. Dibujo de todo, hasta mis pensamientos, pero los más solicitados son personas, imágenes religiosas, mascotas, paisajes, y muchos me encargan retratos de personas fallecidas, esos como son encargos especiales los entrego al día siguiente".

Comentó que a sus 66 años, sigue muy interesado por seguir aprendiendo, por lo que está por juntarse con un compañero para compartir sus diferentes técnicas.

Explicó que entre las cosas que más disfruta de pintar es que los niños o personas le preguntan cosas, pues dijo, es muestra de que les nace el interés y es ahí cuando aprovecha para informarles en dónde dan clases o pueden aprender bien y que así comience su amor por el arte, finalizó.