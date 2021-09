Desde enero, DIF de Veracruz ha resguardado a 290 niños de distintas nacionalidades

Por otro lado están por ser repatriados dos hondureños, de 12 y 14 años, que la semana pasada fueron entregados a la Procuraduría de la Defensa del Menor para su resguardo.

"No es que vengan solos pero las personas con las que estaban no acreditaron parentesco y es cuando entran en reguardo del DIF. Con Haití no hemos tenido esos problemas".

La funcionaria municipal negó que las familias haitianas hayan recurrido al DIF municipal a solicitar apoyo de albergue, pues se tendría que reportar al Instituto Nacional de Migración.

Por su parte el organismo asistencial no ha sido solicitado por el INM ante el alto flujo de familias haitianas por Veracruz y Boca Del Río.

"Ellos no lo han solicitado y nosotros como autoridades estamos en la obligación de avisar a migración porque ellos son los que hacen todo el proceso y finalmente existe un albergue para migrantes y es manejado por el DIF Estatal. Todos los que necesiten de un albergue deben hacerlo a través de migración que es el que se encarga de conseguirles dicho espacio".

Sobre los niños resguardados en albergues, admitió que agilizó el proceso de repatriación, ya que en máximo 15 días están de regreso en su país.

Herrera Díaz señaló que tampoco fueron convocados ante un posible reforzamiento de los operativos migratorios luego que las caravanas reactivaran sus viajes rumbo a Estados Unidos, luego de la parte álgida de la pandemia.

Finalmente admitió que el flujo migratorio es alto y los aseguramientos por parte del Instituto Nacional de Migración son mayores en comparación a otros años.