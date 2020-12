Descartan transportistas aumento al pasaje

Que la ciudadanía esté tranquila, que en 2021 no habrá aumento en las tarifas del transporte público urbano, esto debido a que hoy en día el Gobierno Federal ha logrado que la gasolina no suba de precio, por lo que no hay motivo para que haya aumento, confirmó Carlos Sosa Madrazo, presidente del Transporte Multimodal en Veracruz.

"En 2021 no habrá aumento en las tarifas, eso es un hecho, vamos a seguir trabajando, vamos a buscar que haya créditos blandos, vamos a hablar con los diputados en el Congreso, vamos a presentar nuestras mejores propuestas, porque lo que necesitamos es una banca de desarrollo para el transporte público", externó

Aseguró que esto se debe a que el Gobierno Federal, ha hecho todo lo posible por que el precio del combustible continúe bajando ya que al salir Peña Nieto dejó las gasolinas a 21.00 pesos y hoy fluctúa entre los 16.00 y los 17.00 pesos, y el diesel en 17.50 y 18.00 hacia la baja, lo cual ha beneficiado al transportista.

"Estamos hablando de una diferencia de entre dos y tres pesos, entonces no hay porqué subirle ahorita al transporte, que la ciudadanía esté tranquila, ellos también vienen de una pandemia y ahorita hay que estar unidos todos", externó el también presidente de la Confederación Nacional del Transporte Multimodal.

Respeto a la ley

En cuanto al tema de Uber, el también vicepresidente del Movimiento Honorífico Nacional Taxista felicitó al Gobernador del Estado por hacer respetar la ley, en específico la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el estado de Veracruz.

"La cual no permite que se haga un servicio de transporte público con carros particulares, está penado, está sancionado", explica Sosa Madrazo, quien dijo que no es para tanto llegar a quemar unidades como amenazaron taxistas en el puerto jarocho, por lo que ellos solo alzan la voz a que se respete la ley.

"Permitir que una transnacional que se lleve los recursos a paraísos fiscales, que no invierte en el país, utiliza como esclavos a pseudo-socios con sus carros particulares que luego los desbaratan, pues no lo vamos a permitir, si estoy de acuerdo para que luchemos para que no entren y vamos a tomar las medidas adecuadas, esto ha pasado en otros estados como Yucatán donde se quemaron carros de Uber, en Quintana Roo ha habido mucho conflicto al respecto".

El principal argumento del líder transportista y su gremio contra Uber y otras aplicaciones es que han entrado en otros estados desplazando el trabajo digno del transporte concesionado generando mucha competencia desleal, delincuencia y secuestro.