Descartan a Marcos Isleño para alcaldía de Medellín

Al señalar que por ahora no hay nada para nadie respecto a candidaturas a cargos de elección popular en el Movimiento Regeneración Nacional, el militante Enrique Trejo Morales resaltó que bajo ninguna circunstancia se puede permitir la llegada de Marcos Isleño Andrade.

Acompañado por otros militantes de Morena dijo que como conocedor de ese municipio y de la región, permitir el ingreso del exalcalde de Medellín de Bravo en una eventual alianza con otras siglas para ninguna candidatura a nada.

Añadió que ya se ha definido el método de selección y por lo tanto, no sirve por ahora andar promoviéndose, sino esperar los tiempos. Además, la alianza es con el Partido del Trabajo por cuestión ideológica; y con el Partido Verde Ecologista, pero no con algunos de sus integrantes.

"La encuesta es la que va a definir. Todos sabemos que en el partido vamos a una encuesta, tenemos un comité ejecutivo nacional presidido por nuestro compañero Mario Delgado y nos vamos a encuestas (...);puede haber una alianza, nada más que no con líderes corruptos como los que hay en el Verde, llámese Marcos Isleño, llámese Javier Herrera", puntualizó Trejo Morales.

Dijo que en Morena hay apertura a todas las personas con genuino interés en Medellín y en los municipios que conforman el distrito local del que es cabecera, pero deben estar avalados por la honorabilidad.

"La alianza es con el pueblo, no es con líderes corruptos (...); no podemos permitir que un hombre golpeador de mujeres participe dentro de Morena, yo considero que la ética moral y política de Morena no lo permitiría.

"No podemos caminar sin pensar en que en la Cuarta Transformación tenemos que luchar juntos por la unidad de México. No podemos caminar en Morena sin un líder como Andrés Manuel López Obrador, que nos marca una directriz correcta y de lucha social en apoyo al pueblo de México", recalcó Trejo, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Medellín en el año 2017.