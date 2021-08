Ante el temor de muchos padres de familia por eventuales contagios, el clérigo consideró insostenible el confinamiento humano y en particular, de la niñez.

"No, porque se va a tratar de tener una sana distancia, cubrebocas, buscar una serie de medidas. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir viviendo, no podemos cerrar la vida de las personas, sobre todo los niños, porque en su desarrollo los puede afectar mucho el estar encerrados todo el tiempo.

"Yo creo que es una forma de ir poco a poco dándoles una cierta normalidad a los niños, que lo necesitan psicológicamente y por la edad que tienen, y creo que por ahí poco a poco va eso (...), llevándolo en orden sí se puede llevar un cuidado", aseveró Briseño Arch.

CONTAGIADOS

El obispo de Veracruz confirmó que entre quienes sí ha habido casos de coronavirus es entre los familiares de personas desaparecidas, que acudían el primer domingo de cada mes a pedir por su localización.

De hecho, en la misa del mes de julio sí acudieron a la Catedral de Veracruz, pero el clérigo admitió que por error se omitió mencionarlos.

En la misa mensual de agosto ya no acudieron, y después se supo cuál fue la causa.

"Han tenido muchas personas con Covid; yo no sé si han muerto o están enfermas de Covid, y la gente tiene miedo de todo ese tipo de cosas.

"De la gente que venía a misa, viene el 30 por ciento, y mucha gente que no viene es porque está enferma o tiene gente enferma o se le ha muerto alguien y de alguna manera tienen miedo; no es que ya no vienen porque no quieren venir", puntualizó Briseño Arch.