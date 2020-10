´Desaparecían dinero de los fideicomisos´: Exsome

Extinguir fideicomisos no significa desaparición del recurso que se manejaba a través de ellos, sino cambiar la forma de manejar ese dinero porque todo hace indicar que en el pasado se lo robaban, expresó el diputado federal Ricardo Exsome Zapata.

En consecuencia, es aventurado decir que la extinción de los fideicomisos tendrán un costo político para el partido Morena en las elecciones federales y locales de 2021 en distintos estados de la república, dijo.

Aclaró que un fideicomiso es una forma de administrar un recurso predestinado para un rubro específico, de modo que se puede modificar la manera en que se maneja y utilizar otra, sin que eso sea necesariamente dañino para sus beneficiarios.

"Lo usaban para otra cosa, yo no me atrevería ahorita a decir que se lo robaban, aunque pareciera que se lo robaban, pero se usaba para un destino diferente al que había sido mandado. En épocas anteriores rezaban para que hubiera desastres naturales y llegara el dinero y lo usaban de la manera en que querían", subrayó el diputado federal.

El problema sería si dejara de canalizarse ese recurso económico para resolver los problemas a los que se encamina, y si eso no ocurre no hay razón para preocuparse, pues lo que se busca es transparencia y poner fin a posibles malos manejos.

"No se extinguen los beneficios que tenían los fideicomisos, se extingue la manera en que se le hacía llegar a la población el recurso (...); por ejemplo, en el Fonden, el dinero se lo mandaban al estado, y el estado era donde hacía su truco y lo desaparecía. Veracruz estaba vetado a recursos del Fonden porque no había demostrado el uso del dinero que le habían mandado antiguamente, y aunque existiera el Fonden, a Veracruz no le llegaba", explicó.

Señaló que muchas de las inconformidades ocultan el fin de privilegios, porque se exhibe que muchos sectores solo quieren tener ingresos, pero no declarar ni aportar los impuestos respectivos.

Avanza ampliación

Respecto a las obras de ampliación de la carretera de la Cabeza Olmeca a la Ciudad Industrial, dijo que la invasión de derechos de vía es un factor que causa retraso.

Sin embargo dijo que en lo general esa obra sigue avanzando, una vez subsanadas las observaciones de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz respecto de preservar árboles y no talarlos sino en lo posible, trasplantarlos o buscar una solución.