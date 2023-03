Desalojo y demolición de casas en Lagos de Puente Moreno fue ilegal: Emiliano Zapata AC

Integrantes de la Asociación Civil Emiliano Zapata denunciaron que el desalojo de los cuerpos policiales realizado durante la madrugada de este lunes 20 de marzo fue ilegal, pues ante el grupo no presentaron ningún documento oficial que avalara su accionar.

Fue alrededor de las 2:30 de la mañana de este lunes que aproximadamente 300 granaderos arribaron hasta el terreno colindante con el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno para demoler las casas que ya habían sido construidas con madera y láminas.

El líder de la asociación civil Emiliano Zapata "Libertad, Justicia y Ley", Alejandro León López aseguró que se trató de una acción ilegal para amedrentar a los habitantes, pues además señaló que la parcela que ellos ocupan no es la misma que pelea Urbanizadora Medellín.

"Esta parcela es la 18 y le pertenece a la señora Hilda Prieto Reyes, aquí actuaron los de fuerza pública apoyando a la empresa Urbanizadora Medellín que fue exactamente lo que se le pidió al alcalde de Medellín que no hiciera porque antes de actuar las autoridades deben estar seguros de quién tiene la razón".

"Tengo la declaración de los ejidatarios y de 67 personas apegadas al ejido en dónde todos señalan a esa persona (Barquín) por ser agresiva, intimidarlos, despojarlos y negar el paso", señaló el líder.

Alejandro León dijo que otra prueba de que el desalojo fue ilegal es que de estar avalado la zona se encontrara acordonada y con presencia de las fuerzas armadas, situación que no se presentó y por la que retomaron los trabajos para levantar nuevamente las viviendas.

"Lo hicieron con toda alevosía y ventaja porque hoy las fiscalías no trabajan y quién se iba a dar cuenta. Desafortunadamente y para desgracia de ellos todos grabaron y ahorita vamos a empezar una demanda en contra de por daños y prejuicios, amenazas, intimidación, robo y todo lo que se suscitó", declaró.

El líder de la asociación Emiliano Zapata expuso que además de los destrozos materiales provocaron daños psicológicos a los niños que se encontraban durmiendo y físicos a 2 personas que fueron detenidas y golpeadas, uno de ellos un menor de 16 años de edad.

"A un compañero le tiraron balazos y se llevaron a dos detenidos, los golpearon en las costillas y los soltaron hasta las 8 horas aun sabiendo que uno de ellos era un menor de 16 años."

"Si ellos nos hubieran dicho desalojen con un papel oficial sin problema nos vamos. Aparte a mí me sacaron de mi casita a madrazos, todavía me duele el brazo y las costillas porque me dieron con palos", expresó uno de los agraviados.

Tras la situación, Alejandro León aclaró que provocaron un conflicto social, mismo que será resuelto por autoridades federales, pues calificó a estatales y municipales como incompetentes para resolver el tema.

"Las autoridades municipales y estatales no tienen nada que hacer porque lo volvieron un problema federal. Nosotros fuimos cordiales y llevamos la posesión amablemente, pero recibimos agresiones y nos vamos a defender".

"No había un conflicto social como me dijeron en cabildo, era un problema de dos particulares y dos personas morales, en este caso la Urbanizadora Medellín y la asociación Emiliano Zapata, pero ahora ya lo convirtieron en un conflicto social y si las cosas se salieron de control no fue por nosotros, si ellos vuelven a venir nos vamos a defender porque es nuestro derecho", puntualizó.

Son aproximadamente 950 familias entre los dos lotes colindantes con el fraccionamiento las que están resultando afectadas y que aseguran no están cometiendo fraude ya que no realizan la venta de ningún lote, sino por el contrario, es una agrupación social real que busca crear en esos espacios, además de casas, una iglesia y una escuela.

Finalmente, el líder de la asociación civil Emiliano Zapata, Alejandro León, dijo que los fraudulentos son los integrantes de Urbanizadora Medellín a quienes culparon de despojar de sus tierras a los ejidatarios con una escritura expedida por un notario público sin acreditar la tierra y entregando documentos y firmas apócrifas.

Fotos: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr