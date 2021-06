desalienta_covid_a_hoteleros

Luego de que se dio un retroceso en el semáforo epidemiológico, las expectativas que tenía el sector hotelero para esta temporada vacacional de verano están en suspenso, así lo comentó Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del Río.

"Esperábamos alcanzar ocupaciones en la segunda quincena de julio y la primera de agosto, con buena suerte un 80% pero hasta este momento no lo sé, la verdad es que la cuestión del semáforo en lo personal si me movió un poco, yo no pensé que fuéramos a regresar a esto, sin embargo se dio y no sabemos qué va a pasar", explicó.