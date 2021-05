Deplora Ricardo Exsome 'acarreos'; se gana con votos, señala

"Los votos se ganan en las urnas; la manera en que los partidos lleven a la gente es otro tema, pero se ganan con los votos de los ciudadanos, de eso yo estoy convencido. Morena no promueve ningún tipo de estas prácticas ni hace uso de esas prácticas que por años han sido como se manejan el PRI y el PAN, que ahora el PAN lo hace mejor que cuando lo hacía bien el PRI.

"En Morena no hay. Morena es un voto orgánico de la gente que realmente quiere que las cosas cambien", aseveró Exsome Zapata.

CERTEZA JURÍDICA

El candidato de extracción morenista destacó que una demanda reiterada de las familias porteñas es la regularización de la tenencia de la tierra, pues muchas pagaron por un predio pero nunca se tramitó la escrituración, con la consecuencia de que no gozan de todos los servicios públicos.

Ante ello, aseveró que un ayuntamiento no puede permanecer omiso ante esa realidad con la excusa de que es un tema de particulares y por el contrario, debería contribuir a resolver esa situación.

Es la misma situación de las unidades habitacionales y fraccionamientos que las constructoras entregaron sin todos los servicios y las autoridades municipales que han pasado se han cruzado de brazos aduciendo que no es de su incumbencia, en perjuicio de quienes compraron vivienda.

"Estos fraccionamientos que no se municipalizaron porque las empresas no terminaron con las obras, pero que debió haber las fianzas o garantías que permitieran vender. Iremos contra los dueños de las empresas a iremos inclusive contra los funcionarios del ayuntamiento que permitieron estas irregularidades y que han sido un desfalco para la población, no sólo en lo que valían las casas, sino que inclusive en que no se les puede dar los servicios.

"Ha faltado voluntad política de resolver esos dos problemas porque si bien es cierto que el tema de la regularización no depende al cien por ciento del municipio, sí el municipio es el gestor y el promotor de que le resuelvan las instancias estatales y federales para solucionarles este problema", subrayó.

Resaltó que en la ciudad de Veracruz viven al menos unas 25 mil familias en problemas ya sea por incertidumbre en la tenencia de la tierra o por haber adquirido vivienda en unidades abandonadas por las constructoras.

Anunció la creación de una Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el municipio, que sí responda a las necesidades de las familias, permitirá responder a esa necesidad para que nunca más la omisión de las autoridades perjudique aún más a quienes le apostaron a tener su propiedad.

Lamentó que ya como diputado federal nunca haya encontrado interés en el ayuntamiento de Veracruz para atender esas problemáticas: los asentamientos irregulares y los fraccionamientos no municipalizados porque muchas constructoras ya no existen.

TURISMO

El candidato a la alcaldía recalcó la importancia de reactivar el turismo, buscando las fortalezas de una ciudad añeja e histórica como Veracruz, y no copiar esquemas que pueden funcionar en otros puntos con características distintas, pero no necesariamente aquí.

Destacó que la historia de Veracruz es un producto importante y a ello se debería apostar.