Denuncian violación a derechos laborales en Hospital de Tarimoya

Es decir, por un lado no se les pagará en efectivo y por otro, deberán juntar ocho horas para que les den un día feriado de descanso.

"Eso contraviene lo estipulado en la Fracción 10 del Artículo 123 Constitucional y el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Ante la falta de respuesta de las autoridades estamos pidiendo a las autoridades de Salud que atiendan a nuestro llamado, no podemos estar en ese marco de ilegalidad. Quienes nos niegan los pagos son autoridades del hospital, el doctor Hugo Enrique Reyes y la doctora María de Jesús Salas Ortega y Rocío Rivera".

Señaló que son entre 150 y 200 trabajadores del sector salud afectados, por ello decidieron manifestarse.

Advirtieron que la queja será llevada ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Contraloría Interna, aunque por motivo de las elecciones no les agendan cita.

Admitió que las condiciones económicas son las mejores, por ello no piden aumento en sueldos y prestaciones pero sí los descansos que les corresponden.

En su caso le deben 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, 5 de mayo, entre otros.

"Cuando pretendí que me dieran el 10 de mayo para descansarlo me lo negaron porque no juntaba las horas para que pudiera tomarlo y tampoco me pagan lo que trabajé. Tenemos otras demandas pero ahorita buscamos esto".

Esperarán a que concluyan las elecciones para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues el año pasado por motivo de la pandemia les suspendieron vacaciones.

Se manifestaron enfermeras, médicos, personal administrativo, químicos, trabajo social, entre otros trabajadores.

Cabe mencionar que no se vio interrumpido el servicio en el Hospital de Tarimoya.