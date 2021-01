Denuncian supuesta constancia de residencia de MAYM

La supuesta emisión de una constancia de residencia para Miguel Ángel Yunes Márquez con domicilio en el municipio de Veracruz, ni el director municipal de Gobernación, Gianfranco Melchor Robinson, tendría responsabilidad en el presunto hecho, opinó el abogado Wilbert Mota Montoya.

El martes 5 de enero de 2021 circuló información de una denuncia contra el citado funcionario porteño por el delito de falsificación de documentos para favorecer al excandidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez en el cumplimiento de su residencia en la ciudad de Veracruz, con miras a la elección de este año para renovar la alcaldía.

La denuncia en la Fiscalía General del Estado la habría presentado una persona de nombre Selene López Crisantos, quien adujo que el artículo 279 del Código Penal del Estado de Veracruz establece de uno a 5 años de prisión y una multa hasta de 50 días de salario "a quien inserte o haga insertar en un documento público o privado documentos no ciertos o altere uno verdadero o los suprima, oculte o destruya".

El comentario popular es que Miguel Ángel Yunes Márquez pretende ser candidato a la alcaldía de Veracruz para el periodo 2022-2025, pero se aduce que su credencial tiene domicilio de Boca del Río y no cumple 3 años de residencia efectiva en el municipio de Veracruz.

Es decir que el excandidato a gobernador no puede demostrar 3 años de residencia en la ciudad de Veracruz, a la que según los rumores, aspira a gobernar en sucesión al periodo que le ha tocado a su hermano Fernando Yunes.

No obstante, el abogado aseguró que en términos reales no se acredita el presunto delito grave denunciado.

"No es un delito realmente; además el director de Gobernación no te expide la constancia si no tiene un documento previo de un jefe de manzana. El jefe de manzana es el que le da el documento a una persona, y Gobernación Municipal nada más certifica. No es un delito grave, podría ser una cuestión administrativa", remarcó Mota Montoya.

Aclaró que esa constancia jurídicamente no tiene valor porque la ley exige 3 años de residencia para quien viva en otro lugar. Aunque el presunto aspirante tenga una residencia del año 2020, para el 2021 no dan los 3 años de residencia efectiva en Veracruz para ser candidato pues la ley dice que son 3 años y se contabilizan a partir de que Miguel Ángel Yunes Márquez fue candidato a gobernador, y no le daría para poder participar, jurídicamente.

"No es un delito grave. La pena máxima son 5 años. Para que fuera un delito grave tendría que rebasar el término medio de 5 años, sería de 5 a 11 por ejemplo, entonces hasta 5 años es un delito menor y con cualquier fianza lo libera.

"Es una nota política, pero no tiene mucho sustento jurídico, y aunque tuviera esa constancia, ante el OPLE él no va a poder justificar su vecindad: la ley dice 3 años y no se ha modificado. Se aplica un criterio de zona conurbada, nada más que este muchacho vive en Alvarado, ya no en Boca del Río", recalcó el abogado.

Wilbert Mota destacó que a Miguel Ángel Yunes Márquez le falló el cálculo de los tiempos, si es que realmente llegó a pensar en contender por la alcaldía de Veracruz, para de ahí volver a buscar la gubernatura en el 2024.