Pero a partir del sábado 11 de diciembre tuvo que retomar reposo debido a una recaída de su recuperación, por lo que no abrió el puesto durante 4 días, el miércoles 15 llegó y se dio cuenta que 50 años de existencia y esmero ya no estaban en su lugar.

Al parecer había sido otra víctima más de un inspector de nombre Juan Carlos, quien no entiende de razones, comprensiones y quien tiene fama de intratable y abusivo con comerciantes, "el señor ese tiene esa mala costumbre, porque yo ya observé muchas ocasiones, la forma en que trata a los comerciantes, les quitan la mercancía, se las botan, a mí nunca me notificaron", dice el denunciante.

Las razones

Carlos Gutiérrez cree que el puesto se lo llevaron entre sábado y domingo aunque él se dio cuenta el miércoles siguiente, y es que asegura que su puesto lo abría cada tres o dos días debido a que la venta en ellos no es la mejor y le tiene que buscar por otro lado.

"Que me devuelvan mi puesto, que me devuelvan todo lo que se llevaron mis revista que ya no me van a aparecer, es un robo", dice el revistero quien asegura que como el ayuntamiento a través de su dirección de comercio no les cobra permisos, se creen con el derecho de levantar el puesto cuando quieran.

Indagando con otros dueños de puestos de periódicos y revistas, se sabe que la dirección de comercio tiene el criterio de que puesto que tenga más de 10 días sin abrir es retirado, algo de eso nos confirmó Consuelo Olivia Silva Navarro, Secretaria General de la Unión de Voceadores de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) de Veracruz.

"Son buena gente y buena persona el subdirector de comercio como el director, para mí no hay problema con ellos, pero pues a mí me canalizaban con Juan Carlos y él es bien implacable, él dice se levanta y se levanta", comenta la representante a quien ya le han levantado 3 puestos suyos.

Grúa encima

La venta de estos puestos medio subsiste con revistas de pasatiempos (crucigramas, acertijos, etc) y revistas de chismes y un poco periódicos, pero no es la mejor, las ganancias no son cuantiosas y cada que les levantan un puesto se les genera otro gasto:

"Otra cosa que nos tiene a nosotros muy mal es que ahora es que los puestos se los llevan en grúa, entonces tenemos que pagar una grúa, que para nosotros que no somos asalariados, vendemos muy poco, pues es un gasto que no tenemos en el presupuesto", apunta Consuelo Olivia.