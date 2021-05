Denuncian nuevamente desabasto de medicinas en Torre Pediátrica

Se trata de un nuevo plantón ante la desesperación de las mamás por no poder dar el tratamiento adecuado y oportuno a sus hijos.

Mencionaron que tienen varios meses con el problema y aunque ya se habían movilizado siguen sin conseguir los fármacos complementarios a las quimioterapias.

Cora de Jesús Rodríguez acusó que desde hace cuatro meses carecen de los fármacos, ante ello entre 70 y 80 niños no pueden recibir la atención correspondiente para vencer la enfermedad.

"Tenemos químicos pero no completas. Un niño no puede tener solo la quimioterapia porque se necesita el medicamento complementario. Tenemos cuatro meses con el problema. Nos apoyaron asociaciones pero aquí no es la asociación sino el Gobierno del Estado que debe hacerse responsable".

La situación desesperó a los padres de familia quienes optaron por movilizarse una vez más para exigir al sector salud que surta las recetas completas y es que por fuera tampoco pueden conseguir los medicamentos.

"Mi hijo es un niño que ya va de salida en este tratamiento y al final del día él recibe su poquitito para la quimio y luego el purimetol que tiene la función de irse a la columna para que ambos eliminen las células de cáncer pero sin este no concluye la quimio y crecen las células cancerosas".

Los pacientes son de distintas edades desde niños recién nacidos hasta adolescentes.

Acusaron que los representantes del hospital no los atienden, pues únicamente han podido dialogar con las secretarias.

Por ello denunciaron al director Avelino Guardado.

"Levantamos una denuncia contra Roberto Ramos, cuando en ese tiempo Sócrates era el director. Nos dijeron que ganamos la denuncia pero el hospital no lo quiere reconocer. Nos iban a dar tratamientos completos pero no se ha cumplido. Ya denuncie otra vez a Avelino Guardado porque no nos recibe"

Advirtieron que hay infantes que no han podido recibir tratamiento y otros que están por concluirlo que podrían recaer por no terminarlo al pie de la letra.