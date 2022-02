En estos tiempos de pandemia del Covid, cuando muchos negocios quebraron y no hay liquidez, se disparan los fraudes en agravio de víctimas desesperadas, alertó el abogado Raúl Aguirre Libreros , al denunciar un caso de lo que se avecina como una cascada de atracos impunes.

Explicó que su cliente acudió a ellos en busca de un crédito y le dijeron que debía poner un automóvil como garantía, al que le colocaron un dispositivo GPS para que estuviese localizado.

"Después te empiezan a dar largas y te dicen que como no cumples los requisitos -que en ningún papel los mencionan- te tienen que devolver la unidad, pero hay una penalización del 10 por ciento del monto que te iban a prestar.

"Supuestamente el monto del préstamo iba a ser de 2 millones de pesos que le iban a depositar. No lo hicieron", señaló Aguirre Libreros.

Aclaró que ya presentaron la denuncia, y dijo saber que hay diligencias de investigación pendientes, pero aún no hay resultados de la Fiscalía.

El litigante lamentó que ocurran fraudes en el marco de la pandemia del coronavirus y que haya pocas consecuencias para los estafadores, pues agravan la crisis que viven miles de personas y sus familias.

"Es un hecho conocido que ahorita los fraudes se han disparado a partir de la pandemia, que ha traído crisis, se han disparado estos esquemas: la gente, por necesidad, no ve nada.

"Esas personas van a los coworkings de torres de negocios corporativas como la ubicada en el Paseo de la Niña, en el edificio donde están las oficinas de la Administración Tributaria", indicó el abogado.

En cuanto a su cliente, Aguirre Libreros, dijo que desde que se llevaron el automóvil no se lo han devuelto y sólo le dan largas, por lo que desconocen su paradero.

Exhortó a las víctimas de fraudes a no callarse, denunciar los hechos y no darse por vencidos; y a las autoridades, a no darle tregua a los estafadores.

"Tenemos conocimiento de boca a boca de que ya ha habido más de 40 casos", recalcó.

