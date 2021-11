Después de poner denuncia en dicha fiscalía y días atrás denunciar ante la Profeco, algunos de los jóvenes acudieron a la Torre del Mar ubicada en Ruiz Cortines a la Torre del Mar o también Torre del Pilar, ubicado en el fraccionamiento Costa de Oro para con una lona manifestarse.

Luego de unos minutos subieron al quinto piso del edificio a las oficinas de la empresa mencionada y se llevaron la sorpresa de que ya nadie estaba a pesar de que un letrero en la puerta informaba que el horario de oficina es de 9 a 18 horas.

A puro engaño

En el caso de Karen Huesca, después de haber dado el enganche le dijeron que en diez días hábiles tendría su coche con todos los papeles, pasó mes y medio y no veía ni el auto adquirido ni respuesta de nadie, “no me dan ningún argumento, no me contestan, vengo y pido hablar con el gerente, me dicen que no hay gerente y se cambian los nombres, se cambian de puesto, la persona que atiende de repente no viene, no dan respuesta de nada”.

Poco a poco fueron apareciendo otros afectados y además la empresa sigue anunciándose en redes sociales. Será el próximo jueves cuando la fiscalía a la que acudieron les proporcione el número de expediente de la denuncia hecha.

“La mayoría somos jóvenes y emprendedores que estamos buscando la manera de hacernos de un carrito para una herramienta de trabajo y no se valen que nos estafen de esta manera”, dice Karen quien además contó que al parecer se dieron cuenta de las notas en los medios y huyeron antes de que ellos llegaran a las oficinas.

La empresa también argumentó varias veces a sus estafados, que lo de sus autos lo llevaban otras financieras, “me siguieron pidiendo dinero que para un GPS el cual cuando yo fui a hacer el contrato no decía nada, no había anualidad, ni comisión por apertura, por lo del GPS pedían ocho mil pesos”, dice Huesca.

Varios

Karen asegura que el modus operandi de todos los que salen en las fotos de la lona llevan a la gente con engaños, “que ellos son flexibles con el buró de crédito, para tramitar tu crédito te piden unas referencias y les hablan, ahora sí que el proceso te lo plantan como que muy bien.

Se sabe por otras fuentes que “Motorsales” no es la única empresa estafadora perteneciente al mismo grupo acusado por estos jóvenes, sino que hay 11 más en diversas partes del país con diferentes nombres.