Denuncia usuario abuso en gasolinera

Mientras en los últimos dos reportes del apartado "¿Quién es quién en los combustibles" de la página web de la PROFECO, el estado de Veracruz no aparece con gasolineras "chuecas", en las redes sociales, el pasado sábado un usuario de nombre Richii Olivares denunció en facebook live el supuesto robo que hace una gasolinera en el puerto jarocho.





La grabación inicia con el motociclista quien porta casco y refiere que unos minutos atrás cargó y pagó gasolina. Su motocicleta que tiene un tanque de gasolina con una capacidad de 11 litros fue cargada en la Estación de Servicio 05144 con el nombre de "Servicio Lucha", pero la máquina le dio la lectura de 11.52 litros despachados, por lo cual pagó un costo de 191.58 pesos.





"Están haciendo un robo aproximado de dos litros y medio a tres litros de gasolina, aquí el gerente y los encargados ya se encerraron que porque no pueden hacer nada al respecto, mi tanque es de 11 litros pero yo traía 1 litro de la reserva nunca lo uso y como casi un litro normal, para acabar, no llegué ahí con el tanque totalmente vacío, sólo llegué a llenarlo, no puede ser que la máquina me llene el tanque y me de medio litro de más, además de que el contador de la pantalla pasó en un segundo de un número a otro", cuenta Ricardo en exclusiva aImagen del Golfo.





Los hechos sucedieron la mañana del sábado 12 en la gasolinera marca Pemex ubicada en la avenida Cuauhtémoc en el carril con sentido vial de norte a sur casi frente a lo que antes fue la báscula para transporte pesado y a unos metros del deportivo "Monito Carús".





Ricardo Olivares fue encarado por trabajadores del lugar que se lavaron las manos al decir que ellos no tienen la culpa. Doce minutos después de haber iniciado la transmisión, dio media cara una mujer de blusón rayado quien dio sus argumentos aceptando incluso que se le daría solución al problema. La grabación en celular concluye con otro varón que salió a atenderlo.





"Apago la cámara porque supuestamente ya me van a hacer la prueba con la garrafa siempre y cuando yo apagara la cámara, cuando yo apago la cámara me dicen que siempre no me la van a ser por el simple hecho de haberlos grabado y que no me iban a dar solución, que agarrara yo mi tiquet y que fuera con la autoridad competente". Olivares López no puso denuncia ante Profeco, pagó y no le reembolsaron, en los comentarios de su video mucha gente asegura que la gasolinera comete varias irregularidades en su servicio.