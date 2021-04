Demandan irregularidad en fraccionamiento de Boca del Río

En rueda de prensa Fernando Velázquez García y Sandra Luz Arenas Yong, representante legal de la Asociación de Colonos, Vecinos y Residentes del Fraccionamiento Quintas al Andalus AC. ubicado en San José Novillero de Boca del Río expusieron la denuncia No. Uip j/DXVII/F7/5744/2020 impuesta ante la Fiscalía Regional en contra de la Unión de México. S. de R. L. de C. V., Desarrolladora Carpin. S. A. de C. V., Exchange Alley. S. A. de C. V., propietarios, representantes legales y autoridades, ya que aseguran hay irregularidades en el proyecto arquitectónico.

Sandra Arenas, representante legal expuso la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, fraude, desobediencia, incumplimiento de un deber legal, fraccionamiento indebido, venta o promesa de venta indebida y administración fraudulenta, escritos en el documento oficial.

"Desde el 2008 se empezó a construir y a partir del 2011 tuvo que estar regularizado, de acuerdo al proyecto condicionado arquitectónico, ya que indicaba que una vez que concluyera la etapa de la quinta denominada Málaga, se iba a municipalizar para poder continuar el fraccionamiento. La autoridad no realizó lo pertinente y siguió construyendo sin haber municipalizado, a partir de ahí empezaron a cometer una serie de faltas al reglamento", dijo Fernando Velázquez García.

Hasta el momento informaron que son más de 240 familias afectadas por la falta de municipalización en el fraccionamiento, ya que por ello carecen de agua potable, conexión a la red de drenaje municipal, problemas de energía eléctrica, alberca de lixiviados, entrada monumental, vialidades, áreas verdes de donación, áreas deportivas, áreas jardinadas y un pozo con problemas legales e irregular.

Manifestaron que han enviado solicitudes de visitas desde hace 3 años a las autoridades y nunca los han recibido, también demandaron que permitieron la continuación del proyecto pero con otro nombre.

"Pedimos la intervención del Gobierno del Estado que se deje de bloquear la denuncia interpuesta. No es nada más problema de Quintas al Andalus, hay muchos fraccionamientos en Veracruz que están padeciendo de constructoras que incumplen con las obligaciones y autoridades que permiten seguir construyendo sabiendo que incurren en el incumplimiento que la misma ley marca", puntualizó Fernando Velázquez.

Comentaron que las primeras casas se venden entre $2,200,000 y $1,500,000 y las nuevas casas van desde los $900,000 hasta $1,100,000.