Delitos en Veracruz se mantienen a la baja: Alcalde

Los delitos en la ciudad de Veracruz se mantienen a la baja, afirmó el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Aclaro que eso no significa que el índice sea nulo, sin embargo, en coordinación con autoridades de los gobiernos federal y estatal se realizan operativos que han permitido que los delitos disminuyan.

Incluso durante los últimos dos años se han realizado más de 2 mil operativos de manera conjunto con otras áreas.

"Los índices de delincuencia han venido a la baja durante el último año o año y medio, esto no quiere decir que ya no haya delincuencia, que no haya delitos, que ya no pasen hechos que todos lamentamos y reprobamos x pero es importante decir cuando las cosas van mejorando".

El alcalde entregó patrullas a la Policía Municipal para reforzar el trabajo que realizan en la ciudad.

Se trata de 8 nuevas motopatrullas con un monto de un millón 280 mil pesos que fueron adquiridas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad.

"Van a servir para las labores de seguridad pública en nuestra ciudad que si bien es cierto es cierto son parte de la policía municipal, pero es la policía naval quien tiene la coordinación y el mando directo de las actividades de seguridad en el municipio".

Afirmó que de manera paulatina se ha venido reforzando el equipo de trabajo de la policía municipal y actualmente cuenta con 123 elementos en activo, 43 unidades, 14 camionetas pick up, 2 sedanes, 6 motocicletas, 1 cuatrimoto, 20 bicicletas, 230 armas, 150 cortas, 80 largas, 122 chalecos balísticos, 75 cascos, 25 equipos anti motín, 300 equipos tácticos, 30 tabletas, además mensualmente se invierten cerca de 2.5 millones de pesos en gasto corriente.