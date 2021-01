Delincuentes roban 16 neumáticos en Costa de Oro

Habitantes del Complejo Departamental Marlín situado sobre el fraccionamiento Costa de Oro, fueron víctimas de amantes de lo ajeno que lograron irrumpir en el estacionamiento y robarse las llantas y rines de cuatro automóviles.

Fue alrededor de las cuatro de la madrugada cuando los maleantes forzaron uno de los portones de aluminio del inmueble marcado con el de la calle Marlín entre Avenida Costa de Oro y Sierra.

Ayudados con diversas herramientas, los ladrones pudieron sacar las llantas con todo y rines de un Mercedes-Benz, un Nissan Sentra, una camioneta Chevrolet Tracker y otra más Nissan X-Trail.

El botín total con el que huyeron fue de 16 neumáticos con un valor estimado que sobrepasa los 30 mil pesos informaron los agraviados, de los cuales uno señaló haberlos sorprendido al escuchar el ruido y dio aviso al 911.

mientras que los responsables pudieron darse a la fuga a toda prisa, las diversas corporaciones policiales nuevamente brillaron por su ausencia, ya que ninguno pudo ser capturado, así que serán los afectados quienes deban denunciarlos ante la fiscalía.

Por su parte, Melitón Hernández ex arquero de los Tiburones Rojos quien habita uno de los departamentos, manifestó que no es la primera vez que se meten a robar al inmueble, pues la administración no ha colocado cámaras de seguridad, un vigilante o un sistema de alarmas.