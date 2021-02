Dejan morir a las mascotas: Asociación Animal

Aída Monserrat Narváez presidenta de la Asociación Animal a Salvo lanza un llamado de auxilio a la sociedad veracruzana ya que su capacidad de recibir animales abandonados ha sido rebasada, en este momento difícil por el que pasa el mundo, su lista de espera se ha disparado a 600 mascotas que requieren de una adopción urgente.

"La verdad es que se disparó, el abandono de mascotas tengo una lista de 600, entre perros y gatos, el año pasado logramos colocar 289, gracias a Dios y tenemos documentada cada adopción", detalló la protectora de los animales.

Agregó que en estos últimos días los abandonos se han multiplicado y faltan muchos animales por colocar.

"Ya es con carácter de urgente, porque la pandemia los dejó sin casa no les quieren comprar alimento, los tienen bajos de peso, están enfermos, no les importa que se les mueran, ya de plano no les dan de comer, la gente es muy cruel", denunció la desesperada presidenta de Animal a Salvo.

Agregó que diariamente encuentra "un montón" de animales abandonados en la puerta de su casa.

"Pero además hay otro tanto igual que están en sus casas, pero que en cualquier momento los van a sacar si no nos ayudan a colocarlos", subrayó.

Pidió a la población que esté en posibilidad de adoptar a una mascota o pueda donar alimento para perros o gatos comunicarse con la asociación de Animal a Salvo, a través de sus redes sociales o contactarla vía WhatsApp al número 229 222 0024.

ENTERATE

Si deseas adoptar una mascota o apoyar donando alimento a la Asociación Animal a Salvo puedes comunicarte vía WhatsApp al 229 222 0024.