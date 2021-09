La casa se ubica en la calle José Peña número 10. Graciela Pastrana Saavedra, propietaria del lugar señaló que en una ocasión les tiraron una barda, después tuvieron cuarteaduras y otras repercusiones.

Noticia Relacionada Habitantes de Coatza reviven zozobra tras sismo de 7.1

La cocina fue reparada, incluso estuvieron mes y medio comiendo fuera ante las grietas y el polvo.

Ahora sus muros tienen nuevas fracturas que vulneran a los habitantes de la casa.

Admitió que los representantes de la obra les respondieron por los daños, sin embargo, consideran que su inmueble quedó sensible y podrían sufrir algún accidente.

El miedo creció por el sismo de hace unos días, pues la casa fue "parchada" por diversos puntos y en algún momento se podría venir abajo.

"Ya hay miedo, antes nos venían llevando de la mano con la reparación de las cosas que se venían dando, en buena disposición, pero la situación en que cada vez hay grietas más graves. Si algo pasa quien va a responder por nuestra vida".

Desde hace dos años que comenzaron a construir la torre tuvieron problemas, primero el polvo, luego la caída de la barda mencionada y ahora tienen las ventanas y puertas descuadradas sin poder cerrar, hundimientos en las recámaras, se tienen constantes movimientos y rechinidos de la estructura.

Por ello pidieron que derrumben la pequeña vivienda y la construyan con bases fuertes que soporten la construcción que tienen al lado o bien que les compren la propiedad para que ellos busquen un lugar más seguro.

Y es que temen que cuando llenen la alberca, coloquen los muebles y concluyan los trabajos el peso venza la estructura contigua.

"Ya vino un topógrafo por parte de ellos a decirnos que iba a estar checando continuamente pero ya no viene, nos dijo que el cuarto tiene hundimiento y no se volvió a parar aquí. No sabemos cuánto peso le falte a la obra. Estamos haciendo reparaciones tras reparaciones".

La familia tiene en dicha vivienda cerca de 35 años, aclaró que antes de la construcción de la Torre Centro no tenían problemas de grietas ni hundimientos.

De acuerdo al peritaje levantado deben tirar varios muros, colocar soportes ante el peso, entre otros.

Pero lo único que les dieron fue la construcción de dos castillos, incluso tuvieron que retirar su jacuzzi.