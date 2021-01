Dan banderazo para rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales

La planta de tratamiento de aguas residuales de Río Medio tenía seis años sin funcionar reconoció el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

"La planta no funciona desde 2015, tiene prácticamente seis años que no funciona y no daba servicio a las vecinas, a los vecinos de estas colonias", señaló el munícipe.

El martes 12 de enero las autoridades municipales dieron el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de esta planta de tratamiento con una capacidad actual de 120 litros de agua por segundo.

El alcalde de Veracruz informó que la rehabilitación beneficiará a poco más de 105 mil habitantes que se ubican en las colonias situadas alrededor de la planta y cuyos residuos son captados por la misma.

La inversión se realiza con recursos obtenidos del Programa de Devolución de Derechos, que se obtiene con la recuperación de los derechos que el municipio paga a las autoridades federales por la explotación y uso de los mantos acuíferos.

Sin embargo, estos recursos no fueron aplicados durante las últimas administraciones locales, señaló el presidente municipal de Veracruz.

De acuerdo con la información del director del Instituto Metropolitano del Agua, la planta de tratamiento de aguas residuales fue construida con la finalidad de limpiar las aguas de desechos provenientes de los fraccionamientos Río Medio.

Sin embargo, con la remodelación actual lo que buscarán es ampliar su capacidad para que tenga alcance hacia unas 16 colonias más, entre las que se encuentran: Chalchihuecan, Alberto Castillo, Tecnológico I y II, entre otras.

"Hay dos lagunas de oxidación y la última se va a operar para clorar y que cumpla con la norma 001", comentó el titular del IMA sobre la nueva operación de la planta.