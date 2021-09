Zongolica, enfatizó, puso como ejemplo la disminución del índice delincuencial con la implementación de la Policía Auxiliar Comunitaria.

Durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo dijo que actualmente Zongolica reporta cero secuestros, debido a la estrategia de seguridad implementada.

"Nos convertimos en uno de los municipios más seguros del país, básicamente por el operativo que traemos de manera permanente del establecimiento de la Policía Auxiliar Comunitaria, que es un tema novedoso que no tiene otro municipio en el estado. No hay secuestros, no hay crimen organizado, no hay violencia como en otros lugares", destacó.

El programa de seguridad incluye involucrar a la población en el resguardo de la estabilidad social; quienes integran la Policía Auxiliar Comunitaria son ciudadanos que no perciben un sueldo por su contribución.

"Se eligen en el seno de la comunidad en función del reconocimiento que la gente tiene de sus habitantes y eso nos da la calidad moral para disciplinar a las comunidades", explicó.

Actualmente Zongolica tiene mil 200 elementos de la Policía Auxiliar Comunitaria, distribuidos en las 158 comunidades que conforman a la demarcación.

En cada localidad hay entre cinco y 10 elementos (hombres y mujeres) que se encargan de resguardar el orden, que están capacitados en materia de seguridad, protección civil, resguardo de áreas naturales y violencia doméstica.

"Tienen un equipo de comunicación. Tenemos mil 200 radios funcionando. Todo lo que pasa en las comunidades nos lo comentan de inmediato y tenemos una fuerza de reacción", esto, luego de que la policía municipal fue desarmada.

Obra récord

Juan Carlos Mezhua Campos informó también que su periodo administrativo logró un importante desarrollo de obra pública.

"En obra pública rompimos récord. Con el puro presupuesto municipal llegamos a más de mil obras que hicimos en el municipio. Muchas de ellas, contando con la participación de la gente en mano de obra".

De la misma forma, Zongolica ha logrado explotar su riqueza turística y cultural, lo que representa mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Policía Auxiliar Comunitaria

1, 200 elementos

158 comunidades