Da CFE menos facilidad para liquidar recibos de luz

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se quejaron porque los recibos han llegado elevados pero además hay menos facilidades para pagarlos.

La señora Sara Solorzano, residente del Fraccionamiento Reforma, de Veracruz, dijo que anteriormente CFE daba un plazo de 10 días antes de cortar el servicio por vencimiento del recibo pero ahora lo hicieron inmediatamente.

"Antes te daban de plazo 10 días a partir de qué vencía tu recibo y si no la pagabas te la cortaban, ahora no, llega tu recibo y si no pagas te la cortan a los días, es un nueva modalidad, ya no están dando chance para que uno pueda abonar y que no te corten la luz".

Además sigue el aumento de las tarifas, así como los cortes del servicio en la Ciudad de Veracruz pero debido al coronavirus debe

existir una prórroga para pago del recibo.

Y es que tan solo la semana pasada la sensación térmica en municipios costeros llegó a 48 grados centígrados.

"Está llegando más caro el recibo, ahorita el 29 de abril me llega el otro recibo, el calor esta insoportable pero a ellos les vale, ellos dicen que son leyes de los directivos de CFE, mientras no se pague la reconexión no me van a poner la luz, es el negocio de ellos".

El uso de la energía eléctrica es mayor pero ante la contingencia hay menos ingresos y el próximo recibo podría ser aún más caro, señaló la usuaria.

Solorzano quien es trabajadora de una estética, afirmó que además la Comisión Federal de Electricidad cobra 100 pesos por el servicio de reconexión, pero ante la cuarentena por el Covid-19 los veracruzanos no cuentan con recursos para realizar el pago del servicios y los administradores de la CFE deberían ser más sensibles.