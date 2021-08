"Manejo 3 plantas que ayudan en la lucha contra el Covid-19, una de ellas es el Cundeamor que es un tipo de bejuco, el Anamo o Planta del Zorrillo que es una hierba tipo arbusto y el Cordoncillo o Planta Matico, que es en forma de árbol. El Cundeamor se puede utilizar para hacer gárgaras, el matico ayuda para cuando les empieza a hacer falta la respiración por medio de la inhalación con eucalipto, además de que combate más virus, como el estafilococo".

Puntualizó que aún son remedios naturales, se debe tener cierta precaución al tomarlas, ya que no deja de ser medicinal.

"Yo no recomiendo que ingieren estas plantas como método de prevención, ya que es como la medicina, por ejemplo el Cundeamor si lo tomas por querer prevenir cualquier enfermedad, te puede afectar los glóbulos blancos, te baja las defensas si se toma demasiados días, por eso, yo recomiendo ingerirlo durante 3 días y suspenderlo ya que la planta es muy efectiva" afirmó.

Dijo que aunque recibe más pedidos de la zona centro de México, en el Puerto de Veracruz se ha visto un gran incremento en el consumo de plantas medicinales, sin embargo aseguró que es importante complementarlo con los tratamientos que designan los médicos.

Aseguró que estas plantas medicinales las pueden consumir personas diabéticas, ya que hay algunas que tienen propiedades para combatir esa enfermedad, por lo que se han visto aún más solicitadas.

La búsqueda

Informó que son plantas que crecen en los montes, por lo que conseguirlas es toda una travesía, en la cual pasa caminando largos ratos acompañado de una gran cantidad de moscos y hasta víboras que se cruzan por el trayecto.

"Es muy difícil conseguir las plantas, llevo 2 días en el monte abriendo brechas porque como ha habido muchas lluvias, creció demasiado la maleza y el mosquito está muy intenso. Gracias a dios, no he tenido algún percance en el camino, a veces me encuentro víboras pero si no te metes con ellas, tampoco lo harán contigo" contó.

El interés por la herbolaria medicinal es algo que Víctor Julio Álvarez Montes trae de familia, sin embargo cada vez ha crecido más su interés, ya que cuenta, se ha encontrado con plantas muy escasas pero excelentes para curar, como el fideo, que por ser de temporada, se da una vez al año y sirve para los cálculos renales.

No tiene ningún mapa que lo guíe hacia las plantas, por lo que su único método es salir a recorrer el monte y ubicarlas, aunque asegura, eso es lo de menos con tal de ayudar a muchas personas.

Testimonio

Bernardo Amador Gómez, es fiel creyente de las plantas para ayudar a curar diversas enfermedades, principalmente del Cordoncillo para aliviar los síntomas del Covid-19, que ha ayudado a salir adelante a sus 5 familiares presuntamente contagiados.

"Tengo 5 familiares que al parecer están infectados de covid-19, ya que tienen los síntomas y están tomando el cordoncillo, gracias a eso los dos menores de edad que tienen 10 y 12 años, ya están saliendo y se sienten mejor" afirmó.

Compartió que sus familiares están tomando el cordoncillo en forma de té o agua de tiempo, claramente en compañía del medicamento recomendado por su doctor.

Dijo que las dos personas más adultas ya estaban vacunadas contra el covid y aún así se contagiaron, sin embargo, afortunadamente no presentaron la enfermedad tan agresiva.

"Desde mi experiencia recomiendo el cordoncillo para sobrellevar las afectaciones o síntomas del Covid-19, pero hay que recordar que nada en exceso es bueno, todo tiene que llevar una medida y control", finalizó.