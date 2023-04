Cumple albergue nocturno 6 años de labor en Veracruz

Se cumplieron seis años de otorgar cenas a personas de escasos recursos y los cuales duermen en las instalaciones del albergue nocturno ubicado en la calle Canal esquina con la avenida Jiménez, zona centro de Veracruz.

Durante esos seis años y de manera ininterrumpida el abogado Jesús Ulloa Carreño, de manera altruista ha compartido comida, ropa de vestir, ropa de cama y calzado.

Hombres y mujeres de todas las edades, que pernotan en el albergue nocturno ubicado en las arterias arriba citadas, son beneficiados con todo lo que otorga el licenciado Jesús Ulloa Carreño y un grupo de amigos.

Ya se cumplieron en días pasados seis años de esta bonita acción, como ayudar a quienes menos tienen y sin duda alguna, a decir del litigante veracruzano Ulloa Carreño, esto habrá de continuar mucho tiempo más.

Aquí hay personas de escasos recursos que no tienen donde pasar la noche en cualquier época del año y mucho menos, tienen para poder ingerir sus sagrados alimentos.

Por lo que hace seis años a la fecha surgió está idea de otorgarle un poco de lo que, para ellos, significa demasiado, explicó el licenciado Jesús Ulloa Carreño.

"Cada vez que me encuentro en dicho albergue me llena de satisfacción las muestras de cariño hacia mí, esto de parte de todos quienes habitan aquí y esto me hace cada día más a seguir compartiendo lo poco que un servidor tiene para todos ellos", externó el jurista.

