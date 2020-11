Critica Bingen daño patrimonial de 2 mil 500 mdp en Veracruz

El diputado local panista, Bingen Rementería Molina criticó que Veracruz, vuelva a colocarse entre los estados con mayor daño patrimonial en la Cuenta Pública 2019.

Mencionó que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación hay un daño patrimonial de 2 mil 500 millones de pesos.

Acusó que salud y educación sean los sectores que, concentra el total del daño patrimonial.

Mencionó que lo anterior habla de la irresponsabilidad e incapacidad en la aplicación correcta de los recursos, donde incluso no descarta que pudiera haber posibles actos de corrupción.

"Lamentamos mucho que Veracruz tenga más de 2 mil 500 millones de pesos de presunto daño patrimonial. Estamos hablando que el sector salud y educación concentran el 80 por ciento del total del daño, esto habla de una total irresponsabilidad, una ineficiencia e incapacidad del gobierno o a la aplicación correcta de los recursos y no descartaría posibles actos de corrupción porque no es posible que Veracruz siempre esté en los primeros lugares de todo lo malo".

En ese sentido exigió porque se esclarezcan las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación o en su defecto se aplique las consecuencias legales.

"Entonces estaremos muy atentos a ver cuál es la solventación que intentarán presentar ante estas irregularidades que se dieron por parte de la Auditoría Superior de la Federación".

Por otro lado agradeció a quienes le han manifestado su respaldo para que encabece una candidatura en 2021.

Sin embargo, seguirá enfocado al tema legislativo.

"Me han comentado, me han llamado, me han manifestado el respaldo en caso de que así lo decidamos pero ahorita estamos concentradla cien por ciento en el tema legislativo y cualquier otra cosa sería una irresponsabilidad".

Rechazó que le entrega de apoyos en colonias de la ciudad de Veracruz esté relacionado a activismo político.

Por el contrario recordó que los diputados tienen dos funciones: legislar y gestionar.

"Tenemos legisladores desde noviembre de 2016 y desde esa fecha cualquier persona puede constatar que hemos venimos trabajando constantemente con la ciudadanía. Tenemos apoyos importantes como de apoyo a escuelas y apoyo a la ciudadanía en general".