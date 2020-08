Crisis sanitaria afecta a 40 empresas veracruzanas

Cerca de 40 empresas de servicios del primer cuadro de la ciudad de Veracruz se han visto afectados por la crisis económica del coronavirus.





Ignacio Abaros, empresario banquetero, señaló que no pueden seguir soportando más semanas sin operar por lo que es necesario que se implemente una estrategia que permita retomar actividades.





Dijo que efectuaron la petición formal al ayuntamiento porteño, aclarando que no se trata de ninguna organización empresarial sino de aquellos comerciantes que se han visto afectados drásticamente por la suspensión de servicios.





“Fuimos a tocar puertas, a platicar como amigos, algo que no nos interesaba sacar en medios y lógramos sentarnos con el alcalde y platicar. No tenemos bandera, no representamos a Coparmex ni a Canirac ni a Canaco. Somos más de 40 empresarios”.





Recordó que quienes tienen un local de bienes o servicios en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz generan impuestos, sueldos y por ende economía por ello es indispensable que dejen de cerrarse calles se les permita trabajar.





Afirmó que se respetará el cupo de personas dentro de los establecimientos y se adoptarán las medidas indicadas por la Secretaría de Salud.





“La situación es sumamente grave porque llevamos cerrados varios meses, hay negocios que consideran que no son necesarios y cerraron. Hay amigos que tiene cuatro meses cerrado. La afectación ha sido el cierre de calles y parece que ya nos los van a aplicar porque no están funcionando”.

Insistió en que debe reorganizarse la estrategia para disminuir los contagios de Covid -19 pero a la vez reactivar la economía.





A su parecer los cierres de calles en el centro histórico no han dado resultados por lo que es indispensable plantear nuevos esquemas sanitarios.