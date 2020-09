Crisis económica afectó a 2 mil productores del campo en Veracruz

Más de 2 mil productores del país fueron afectados por la recesión económica y se camina hacia un indiscutible subejercicio en el presupuesto destinado al campo.

Moisés Reyes Fausto, secretario general de la Central Campesina Cardenista de Veracruz, dijo que en el estado hay más de 350 mil perjudicados por la situación y en cuatro meses no habrá tiempo de ejercer presupuestos.

Y es que de 170 millones de pesos solo se contempla aplicar 69 millones de pesos pero no han definido en que programas, por lo que seguramente el dinero se tendrá que devolver.

"En lo que va del año no se ha ejercido ni un solo peso en el campo del estado de Veracruz, estamos a la espera de que se pueda recuperar un poco el presupuesto autorizado de al rededor de 170 millones de pesos de los cuales solo tiene contemplado ejercer 69 millones de pesos y no sabemos para que programas. Estamos por terminar el año fiscal y no vemos interés del gobierno en ejercer ese recurso".

Acusó que el gobierno pone de pretexto la pandemia por lo que exigió que los recursos sean entregados ya que los productores necesitan recursos y programas.

Advirtió por una caída en la producción debido a que no hay apoyo para los campesinos y al parecer el presupuesto ya no se ejercerá este año.

"La productividad del sector está prácticamente sin apoyos, son al rededor de 2 millones de productores los que están padeciendo la falta de recursos y produciendo solamente para el auto consumo porque solo tienen para invertir en sus propias unidades productivas. En Veracruz son como 350 mil pequeños productores que están prácticamente en el abandono".

Consideró que el próximo año no habrá recursos suficientes para los productores del campo mexicano.