Crecimiento portuario en Veracruz, lento más no frenado

Al señalar que el puerto de Veracruz no ha detenido su desarrollo el dirigente nacional de los trabajadores portuarios, León Jaime Torres de Luna, confió en que en próximos meses habrá más condiciones para detonar su potencial.

Admitió que como en los distintos rubros de la economía, la pandemia del coronavirus también impactó a los presupuestos públicos porque la salud ha sido la prioridad ante la ola de contagios y defunciones.

No obstante, destacó que la actividad productiva pudo desacelerarse, más no desapareció, y los recintos portuarios no cesan de trabajar porque el comercio no se frena.

Es decir, el puerto no se ha detenido, aunque no es lo esperado en la economía debido a la crisis mundial, pero con la aprobación del presupuesto para este sector y la ampliación que se continúa realizando en Veracruz, las condiciones serán más favorables en los próximos meses.

"Sin embargo el atraso natural que trajo como consecuencia la pandemia del Covid-19 no ha dejado que se continúe con la celebración de los contratos colectivos con las nuevas empresas", indicó Torres de Luna.

Por otra parte opinó que la reforma laboral que entrará en vigor en octubre será favorable para todos los trabajadores porque permitirá la mejoría y desarrollo armónico de las prestaciones y condiciones laborales en términos generales.