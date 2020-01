Crecen casos de desaparecidos en Veracruz

A tan solo unas horas de haber dado a conocer una lista de nombres encontrados en credenciales halladas en las fosas de Colinas de Santa Fe, la presidenta del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, reconoció que ya se han comunicado con ellos casi el 90 por ciento de los familiares de las personas mencionadas.

Expresó que ha sido una respuesta impresionante la que han recibido, tras dar a conocer la lista de nombres, donde incluso hay extranjeros, sin embargo, la gran mayoría son de la entidad veracruzana.

"No lo esperábamos de ese tamaño, hemos estado muy, muy ocupadas precisamente por eso, porque nos llaman continuamente y requieren acompañamiento, y requieren asesoría, es impresionante darse cuenta de la cantidad de gente que no tenía denuncia, que no había dicho nada por temor", dijo.

Dijo que además han recibido la petición de ayuda de otras personas, cuyos familiares no aparece en la lista, sin embargo, tras darse a conocer esta situación, se han acercado al colectivo para solicitarle el apoyo y la asesoría en estos casos.

"Agradezco el apoyo de todos para difundir esta información, es necesario que toda la sociedad se solidarice para poner orden a esta tragedia tan grande que le sucede a tantas familias veracruzanas, en su mayoría", dijo.

Vendrá ayuda internacional

Por otra parte, Díaz Genao informó que especialistas holandeses en ciencias forenses ayudarán al Colectivo Solecito, pues México no tiene la capacidad para analizar tantos casos, informó Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

"Hay una organización en Holanda que nosotras conocemos, a quienes les hemos solicitado su colaboración en el estudio de ciencias forenses porque México no tiene la capacidad para todo lo que hay que hacer, no es la falta de confianza en el trabajo forense nacional, es la capacidad para tanto trabajo que hay que hacer, es demasiado", aclaró la presidenta del Colectivo Solecito.

Aunque aún está en el proceso de solicitud, existe la posibilidad de que especialistas holandeses vengan a Veracruz a realizar los estudios que sean necesarios a los restos que se han encontrado en las fosas clandestinas.