Creación hospitalaria fortalece al IMSS de Veracruz

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla obras de infraestructura hospitalaria como la construcción de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas en Veracruz y un Hospital General de Zona (HGZ) de 144 camas en Coatepec.

En su visita al Corporativo IMAGEN, María de Lourdes Carranza Bernal, delegada del IMSS en la zona Norte, señaló que al momento el Hospital de Xalapa es el que más pacientes Covid atiende.

Proyectos en puerta

Se contempla construir una Unidad de Medicina Familiar en Banderilla, un albergue comunitario en el Hospital Rural de Chicontepec, una alberca en el Centro de Seguridad Social de Tuxpan así como un Hospital General Regional en Veracruz y un Hospital General de Zona en Coatepec.

En el caso de Veracruz se tiene tres lugares, proporcionados por el municipio, pero el área de Infraestructura Médica determinará cuál de ellos sería más viable para las nuevas instalaciones.

Serían mil 400 millones de pesos de inversión para la construcción y equipamiento. Sin embargo, no hay fecha de inicio de las obras.

"Tengo que integrar la carpeta para que Infraestructura Médica venga a evaluar los lotes y decidir cuál es el idóneo. Matacocuite es el más accesible y el que podría ser pero hay que determinar. El otro es en Coatepec de 144 camas".

Para el Hospital General de Zona en Coatepec se contempla una inversión de mil 200 millones de pesos y aunque ya fueron donadas 400 hectáreas para llevar a cabo el proyecto aún faltan definiciones.

"Estos hospitales son de 360 grados, quiere decir que lo mismo hay de médicos internistas en la mañana, que en la tarde o noche, que sábado y domingo, cosa que no tenemos actualmente. Ya no tendríamos que esperar por la evaluación de un paciente de medicina interna hasta el otro día sino que se podría dar en el siguiente turno".

Aumenta plantilla

Comentó que recientemente reclutaron 240 trabajadores especialistas, entre medicina interna, cardiólogos, urgenciólogos, entre otros.

Los tiempos de ejecución de los proyectos serán con base al Consejo Técnico Nacional, aunque se estima un año, aproximadamente.

Entre los proyectos prioritarios también está la creación de unidades de quimioterapia en los hospitales generales de zona No. 11 de Xalapa, No. 71 de Veracruz y No. 24 de Poza Rica.

Cabe recordar que el IMSS en Veracruz Norte reconvirtió ocho hospitales para contar con 256 camas para pacientes con Covid-19, instaló 80 ventiladores e integró 70 Equipos de Respuesta Covid para atender la pandemia.

Durante la emergencia sanitaria se distribuyeron cinco millones de Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de salud, recibieron capacitación, pago de horas extra, Bono Covid y Notas de Mérito y se realizaron 24 mil 143 pruebas de laboratorio PCR para el diagnóstico de la enfermedad en la población.

Ocupación Covid

En Veracruz el único hospital que continúa con una ocupación de 38 por ciento de pacientes Covid es el de Xalapa. Recordó que el hospital más grande de la delegación, el número 71, nunca superó el 40 por ciento.

Aseguró que las consultas externas se encuentran prácticamente regularizadas.

Sobre la vacunación anti coronavirus afirmó que se inyectó a todo el personal de primera línea, los únicos que restan son los de medicina familiar (40 por ciento).

Entre todos son más de 14 mil trabajadores del sector salud quienes laboran de forma rotativa.

Empleos y aportaciones

El IMSS Delegación Norte reporta 27 mil 345 empresas que en ningún momento despidieron trabajadores o cerraron por la pandemia

Explicó que de los 10 mil 700 créditos a la palabra otorgados a nivel estado para impulsar a las compañías ante los efectos del coronavirus, al menos 45 por ciento fueron para la delegación Norte.

En materia de incorporación, se aseguró a 470 mil 541 trabajadores y el Convenio de Pago en Parcialidades Simplificado ayudó a la conservación de seis mil 536 empleos.

Con las aportaciones obrero patronales el IMSS recuperó más de 400 millones de pesos.

El cumplimiento al cierre de 2020 fue de 98.3 por ciento, por lo que se consideró buen año, a pesar de la emergencia sanitaria.

