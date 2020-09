Covid impide a marinos desembarcar en varios puertos

Debido a la pandemia marinos mercantes no han podido desembarcar en varios puertos del mundo.

Rubén Darío Santiago Carrillo, presidente del Colegio de Marinos Mercantes de Veracruz, señaló que hay algunos países que no están cumpliendo con trámites sanitarios y la tripulación tiene meses sin poder bajar.

Lo mismo ocurre con quienes deben abordar, pues llevan meses sin laborar por no poder al barco.

"Los países no han hecho los trámites necesarios, no han cumplido con los trámites necesarios ni han cumplido con requisitos sanitarios para poder desembarcar a los compañeros. Hay quienes tienen varios meses a bordo y el que está en tierra no gana y el que está a bordo lleva muchos meses confiando".

La Organización Marítima Internacional (OMI)y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), solicitaron a los países mejorar las condiciones sanitarias en sus puertos para efectuar relevos.

Aclaró que México no enfrenta el problema ya que emitió reglas claras desde el inicio para no entorpecer los cambios de tripulación.

Por otro lado reconoció que el número de contagios y fallecimientos a bordo de las plataformas petroleras fue alto sobre, todo en los meses más álgidos de la emergencia sanitaria de coronavirus.

Sin embargo, se adoptaron las medidas pertinentes y se está trabajando con menor riesgo, pues a los que están enfermos no les permiten embarcar.

"Debido a que al principio no se tomaron las medidas sanitarias que debieron hacerse hubo muchos contagios. A los que subían no se les hacían los exámenes. Algunos ya subían mal y contaminaban a los que estaban a bordo. Ahorita ya está más tranquilo, se tiene más cuidado y a los compañeros ya les hacen el examen, los que salen contaminados los mandan al hospital y a los que están enfermos no les permiten embarcar".

Admitió que varios trabajadores fallecieron al bajar de la plataforma.