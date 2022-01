El 2021 fue un mal año para los profesionales de la mar porque el coronavirus causó bajas en los barcos y aunque no hay reportes de veracruzanos, sí hay un caso reciente de uno en retiro, afirmó Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante .

"Por lo menos escuchamos de 4 casos, veracruzanos afortunadamente no. Es un tema preocupante porque los marinos mercantes somos gente acostumbrada a estar a bordo, pero creo que 2 años estar en un espacio tan reducido en donde no pueden bajar ni siquiera a puerto...", expresó Suárez Rodríguez.

Dijo que hasta hace poco varios marinos mercantes veracruzanos tenían problemas para volver al país, pero poco a poco han regresado en forma paulatina.

Ahora el temor por la variante Ómicron del Covid empieza a generar nuevamente el rezago en lo que había sido un retorno fluido.

"Muchos no pueden desembarcar por no tener incluso las vacunas completas, o sea su esquema completo de las dos vacunas; algunos tomaban la primera, pero la segunda ya no pudieron tomarla por el embarque, llegó a haber retraso en el intercambio de muchos colegas y gente de tripulación a nivel internacional", explicó.

Añadió que al margen de la pandemia los mercantes han tenido muchos problemas con su documentación para poder embarcarse, pues se les exigen cursos inherentes a algunas especialidades y al no obtenerlos con prontitud pierden la oportunidad de embarcarse.

Adiós a Wolf

Faustino Suárez lamentó el reciente deceso del ingeniero mecánico naval Luis Martínez Wolf, ocurrido el domingo 2 de enero del nuevo año.

Martínez Wolf era un marino mercante retirado, y en las últimas décadas fue un activista en materia ecológica, pero el tiempo fue minando su salud.